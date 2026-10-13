García Harfuch Almícar Olán “está ubicable”; investigación en su contra por presuntos vínculos con “El Tanque”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto socio de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “está ubicable” e incluso puede ser parte de una investigación que está en curso. Sin embargo, no detalló su localización exacta ni informó sobre una eventual detención.

Cabe mencionar que la última ocasión que se conoció de su paradero fue en una lujosa residencia ubicada en Lugano, Suiza, tras ser ubicado por TV Azteca, aunque según informes posteriores ya abandonó ese lugar con rumbo desconocido.

Sobre la posibilidad de localizar a Olán Aparicio mediante los mecanismos de inteligencia y los acuerdos con Interpol, el secretario respondió que, de acuerdo con los últimos reportes disponibles, el empresario “está ubicable”.

Si bien el funcionario federal dijo no saber con exactitud si hay expedientes abiertos en la FGR y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Almícar Olán, sí abrió la posibilidad de que el nombre de quien es considerado uno de los amigos más cercanos de Andy López Beltrán se integre a una carpeta de investigación en curso.

“Si tiene que ver alguna otra persona, como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado”, sostuvo García Harfuch.

Ello tras la detención de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, presunto líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca, a quien se vincula con Luis Alberto Olán, hermano del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.

“Mi hermano va a estar al mando de todo, ya habló con toda la gente de allá, de la ‘malandrada’... “Él maneja todo eso, los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, se escucha decir a Jorge Amílcar en un audio difundido por Latinus.

García Harfuch compareció por cuatro horas ante la Junta de Coordinación Política del Senado y luego ofreció una conferencia de prensa donde explicó que los primeros audios llegaron a conocimiento de las autoridades a partir de la detención de “El Tanque”.

Precisó que las líneas de investigación relacionadas con otras personas se incorporan a la carpeta correspondiente cuando tienen relación con los hechos investigados.

“Si tiene que ver alguna otra persona, como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado”, sostuvo en respuesta a una investigación en contra de Jorge Amílcar Olán.

Recalcó que las líneas de investigación relacionadas con los audios en los que se le menciona deberán incorporarse a las indagatorias correspondientes y ser esclarecidas por la FGR. Corresponde a la Fiscalía dar a conocer los avances y determinar el alcance de las indagatorias, insistió.

El funcionario fue cuestionado sobre las grabaciones difundidas públicamente en las que presuntamente se habla de contactos con personas vinculadas con la refinería de Dos Bocas y de contratos que alcanzarían hasta 22 mil millones de pesos.

Ante la pregunta sobre cuántas carpetas de investigación existen en la Fiscalía y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), García Harfuch respondió que solicitaría la información a la FGR para compartirla posteriormente.