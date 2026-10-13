Sectur, Nafin y Bancomext impulsan financiamiento y capacitación para empresas turísticas

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur), Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) formalizaron nuevas reglas de colaboración para fortalecer las capacidades empresariales de los prestadores de servicios turísticos, facilitar su acceso a alternativas de financiamiento y ampliar sus oportunidades comerciales.

El acuerdo entre las tres instituciones busca impulsar la inclusión financiera, el emprendimiento y la competitividad de las empresas turísticas, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan una parte importante de la actividad económica vinculada con los destinos del país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que esta coordinación permitirá acercar herramientas de capacitación, asistencia técnica y vinculación comercial a los negocios del sector, con el propósito de mejorar sus operaciones y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

“México está de moda, y detrás de cada destino hay miles de personas que con su trabajo hacen posible que nuestro país siga creciendo como potencia turística. Queremos que ese crecimiento también se refleje en negocios más fuertes, mejores servicios y nuevas oportunidades para quienes todos los días dan vida a nuestros destinos”, expresó.

La funcionaria agregó que fortalecer a las empresas turísticas también significa contribuir a preservar la identidad, aprovechar la riqueza cultural y natural de México y consolidar el desarrollo de la actividad turística nacional.

Entre las acciones contempladas en las nuevas reglas de colaboración se encuentran programas de capacitación para desarrollar habilidades empresariales y financieras, así como asistencia técnica para mejorar la administración de los negocios y facilitar su acercamiento a los servicios financieros.

Asimismo, se promoverán encuentros de negocios que permitan vincular a empresas compradoras y proveedoras, tanto nacionales como extranjeras, con la finalidad de abrir nuevos canales de comercialización, fortalecer las cadenas de proveeduría y generar oportunidades para los prestadores de servicios turísticos.

Por su parte, el director general de Nafin y Bancomext, Carlos Torres Rosas, señaló que ambas instituciones comparten el objetivo de impulsar el talento y las capacidades productivas del país para convertirlos en proyectos que generen bienestar económico y social.

El funcionario sostuvo que la banca de desarrollo debe poner las capacidades del Estado al servicio de quienes emprenden e innovan, de manera que el crecimiento económico se traduzca en beneficios para las comunidades y para sectores de la población que históricamente han tenido menores oportunidades.

“Queremos un turismo que beneficie a las comunidades; que esos beneficios lleguen a quienes históricamente se han quedado atrás”, afirmó.

Con la firma de estas reglas, las tres dependencias refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente para fortalecer el desarrollo de las empresas turísticas, mejorar la calidad de sus servicios y ampliar su participación en los mercados.

La iniciativa busca que el crecimiento del turismo mexicano no se limite al aumento de visitantes, sino que también se refleje en negocios más sólidos, mayores oportunidades de inversión y una distribución más amplia de los beneficios económicos entre las comunidades que dependen de esta actividad.