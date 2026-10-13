  Fiscalía de Morelos defiende operativo, en el que se liberó a un capo

Fiscal General del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar El Fiscal General de Justicia en Morelos, Fernando Blumenkron, aseveró que la decisión de liberar a un hombre detenido en un operativo en Totolapan (José David "N"), a cambio de tres agentes de la fiscalía fue “una determinación institucional apegada a derecho”

El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar justificó la liberación de un delincuente relacionado con un grupo delincuencial, a cambio de tres de sus compañeros de la fiscalía, aunque, estableció, ello no significó que las fuerzas de seguridad en la entidad hubieran sido doblegadas.

“La decisión de liberar a la persona detenida para rescatar con vida a los tres compañeros privados de su libertad, fue una determinación institucional en estricto apego a derecho”.

En este sentido, en conferencia de prensa, el fiscal se refirió a los hechos ocurridos la víspera, en el poblado de Totolapan, en la que se dio la liberación de quien ha sido identificado como José David “N”, uno de los líderes del grupo delincuencial “La Empresa”, vinculado a “Pueblos Unidos”, después de narcobloqueos y el secuestro de tres agentes de la fiscalía a su cargo.

El funcionario estatal estableció que los hechos ocurridos en el poblado de Totolapan “no pueden analizarse de manera aislada, ni reducirse a la afirmación de que la delincuencia doblegó a las autoridades”, al tiempo que advirtió enfático: “continuamos con firmeza combatiendo los delitos en todo el estado”.

Aclaró que la fiscalía de investigación de delitos de alto impacto “realizó una intervención legítima que permitió la detención en flagrancia de una persona por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple, conducta que no amerita prisión preventiva oficiosa”.

Sin embargo, posterior a tal acción, “integrantes de un grupo delictivo privaron de la libertad a tres de nuestros compañeros, poniendo en riesgo su vida e integridad física”, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de secuestro y se implementó un proceso de negociación conforme al Protocolo Nacional de Atención a Víctimas de Secuestro, “como instrumento que establece como prioridad salvaguardar la vida de las víctimas”.

Fortaleza del Estado, no pone en riesgo a las víctimas

En este contexto, el fiscal Blumenkron Escobar estableció que “la fortaleza del Estado no se demuestra poniendo en riesgo innecesariamente la vida de las personas, sino actuando con inteligencia responsabilidad en el marco de la ley.

“La vida de nuestros compañeros -abundó-, no era negociable, la aplicación de la justicia tampoco es renunciable. Nuestros agentes conocen los riesgos de su labor y los enfrentan a diario, sin embargo su disposición a arriesgar la vida, no significa que la institución pueda considerarla prescindible”, aseveró.

La obligación de investigar y perseguir los delitos sigue firme, enfatizó, al tiempo que sostuvo que la privación de la libertad de nuestros compañeros y las agresiones cometidas en su contra deben esclarecerse plenamente y los responsables tendrán que responder ante la justicia.

En su oportunidad, el titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) en el estado de Morelos, Luis Flores Barrios, refirió que José David “N” fue detenido en flagrancia por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, alrededor de las 14:50 horas del lunes, durante un operativo en Totolapan.

Posteriormente, agregó, agentes de la FGE acudieron al municipio para realizar la entrega de un inmueble asegurado, durante la diligencia establecieron un cerco de seguridad y detectaron en las inmediaciones al presunto generador de violencia, por lo que desplegaron un operativo para detenerlo.

El personal ministerial abandonó Totolapan sin incidentes, pero más tarde entre las 3:30 y las 16:00 horas, recibieron el reporte de que tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaban actos de investigación “ajenos al operativo, habían sido privados de la libertad”.

Luego de iniciar una carpeta de investigación por secuestro y activar un proceso de negociación, las autoridades conocieron “que la exigencia para liberar a los tres agentes (secuestrados) era entregar al hombre detenido horas antes.

Pese a lo anterior, aseguró que José David “N”, aunque fue liberado, -a cambio de la vida de los tres agentes-, “la investigación en su contra continúa”, resaltó.