Se forma la tormenta tropical Trudy en el Pacífico

Se formó la tormenta tropical Trudy

La tormenta tropical Trudy se formó este martes a partir de la depresión tropical Veintiuno-E en el océano Pacífico, mientras el huracán Simon continúa como categoría 1 frente a las costas de Jalisco y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte meteorológico, Trudy se desarrolló a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y su centro se localizó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del territorio nacional, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de su evolución y trayectoria.

En tanto, el huracán Simon registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el oeste a cuatro kilómetros por hora. Su centro se ubicó a 90 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Lluvias, vientos y oleaje en el Pacífico

El SMN advirtió que las bandas nubosas de Simon ocasionarán lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el este y sur de Nayarit, así como chubascos de entre cinco y 25 milímetros en el centro y sur de Sinaloa.

También se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, en el centro y sur de Sinaloa y en Nayarit.

A estas condiciones se suma el oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Nayarit y el centro y sur de Sinaloa, aunque se pronostica que disminuya durante el día.

Ante este panorama, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zonas de vigilancia por los efectos de los vientos del huracán en las Islas Marías, Nayarit.

Asimismo, continúa la vigilancia desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, por efectos de viento asociados al huracán, y desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa, ante posibles vientos de tormenta tropical.

Llaman a extremar precauciones

Las autoridades meteorológicas alertaron que las precipitaciones relacionadas con estos sistemas podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas.

Por ello, exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

La Conagua informó que continuará vigilando cualquier cambio en la intensidad y trayectoria de Trudy y Simon, debido a los posibles efectos de ambos fenómenos sobre las regiones costeras y el territorio nacional.