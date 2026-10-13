¿Cuánto dinero necesitas ganar para ser clase media en México en 2026?

Ganancias Clase Media El Gobierno de México dio a conocer el incremento de este sector y sus ganancias diarias en nuestro país.

En México, pertenecer a la clase media representa para millones de trabajadores la posibilidad de mantener cierta estabilidad económica, cubrir sus necesidades básicas y acceder a servicios como educación, salud y vivienda. Sin embargo, determinar cuánto dinero necesita ganar una persona para formar parte de este sector depende de diferentes factores, como el costo de vida, el número de integrantes de su familia y los gastos que realiza mensualmente.

¿Cuánto debes ganar al mes para ser clase media en México en 2026?

De acuerdo con el estudio Cuantificando la Clase Media en México 2010-2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los hogares considerados de clase media registraron un ingreso promedio de 22 mil 297 pesos mensuales. Aunque esta cantidad continúa utilizándose como referencia en 2026, no representa un salario mínimo oficial para pertenecer a este grupo, debido a que la clasificación socioeconómica contempla otras características relacionadas con las condiciones de vida.

Según los resultados del instituto, los ingresos mensuales promedio fueron los siguientes:

Clase media a nivel nacional: 22 mil 297 pesos.

Clase media en zonas urbanas: 23 mil 451 pesos.

Clase media en zonas rurales: 18 mil 569 pesos.

Asimismo, los montos corresponden al ingreso total de los hogares, por lo que pueden incluir los salarios de varios integrantes de una misma familia. En este sentido, ganar 22 mil pesos mensuales no garantiza pertenecer a la clase media, ya que una persona que vive sola puede tener una capacidad económica diferente a la de una familia de cuatro integrantes que depende de la misma cantidad.

¿Cuánto ganan las clases baja, media y alta en México?

El INEGI también identificó las diferencias de ingresos entre los hogares pertenecientes a los principales estratos socioeconómicos. Los resultados muestran una brecha importante entre las familias de menores recursos y aquellas que concentran mayores ingresos.

De acuerdo con el estudio Cuantificando la Clase Media en México, los ingresos mensuales promedio por hogar fueron:

Clase baja: 11 mil 343 pesos.

Clase media: 22 mil 297 pesos.

Clase alta: 77 mil 975 pesos.

La diferencia entre la clase baja y la clase media fue de aproximadamente 10 mil 954 pesos mensuales, mientras que los hogares de clase alta percibían, en promedio, alrededor de 3.5 veces los ingresos de las familias de clase media.

¿Qué porcentaje de los mexicanos pertenece a la clase media?

El estudio Cuantificando la Clase Media en México 2010-2020 identificó que aproximadamente cuatro de cada diez hogares mexicanos pertenecían a este sector socioeconómico.

De acuerdo con los resultados del INEGI, la distribución fue la siguiente:

Clase baja: 56.6% de los hogares.

Clase media: 42.2% de los hogares.

Clase alta: 1.2% de los hogares.

En términos poblacionales, el 37.2% de los mexicanos pertenecía a hogares clasificados como clase media durante 2020. Esta diferencia entre el porcentaje de hogares y el de habitantes se relaciona con la composición y el tamaño de las familias.

¿Qué características debe tener una persona para pertenecer a la clase media?

El INEGI explica que las clases sociales no pueden determinarse únicamente a partir del ingreso mensual, ya que existen otras condiciones económicas y sociales que influyen en el nivel de vida de las familias.

Entre los factores considerados en su análisis se encuentran: