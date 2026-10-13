Descarta Harfuch aval para ataques de EE. UU. a embarcaciones en aguas mexicanas

Comparece Omar García Harfuch a puerta cerrada, ante la Jucopo.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que exista alguna propuesta para permitir que autoridades de Estados Unidos realicen ataques en aguas mexicanas y aclaró que la colaboración bilateral en materia marítima se limita a labores de inteligencia y patrullajes coordinados.

“No se ha puesto ni siquiera sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos, no, sino más bien intercambio de información; ayer se anunció una operación coordinada entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la propia Secretaría de Marina”, explicó.

Cuestionado sobre la cooperación de seguridad con el país vecino, el funcionario federal aclaró que cualquier acuerdo con las agencias estadounidenses se enmarca estrictamente en los límites jurídicos y en la soberanía nacional.

“Sí ha habido intercambio de información y sí ha habido un acuerdo en donde México esté pendiente de los patrullajes marítimos, obviamente”, admitió. Detalló que los acuerdos con Estados Unidos, más que una cuestión de voluntad, es lo que marca la ley.

“Nuestra Constitución es muy clara hasta dónde podemos llegar y, siempre respetando las leyes de nuestro país, podemos tener cualquier tipo de intercambio de información con responsabilidad compartida y respeto a nuestra soberanía; eso es un intercambio de información diario y permanente”, aseveró.

ARMAS EN SINALOA

Por otra parte, el funcionario federal aseguró que Sinaloa concentra el 20% de las armas decomisadas en todo el país y recalcó que las fuerzas de seguridad no abandonarán el estado hasta lograr su completa pacificación.

“Es un estado prioritario que no vamos a soltar hasta que esté su completa pacificación”, aseveró. Destacó que una quinta parte del armamento incautado a nivel nacional se ha registrado en esa entidad.

Es de los estados donde mayor cantidad de detenidos hemos asegurado; el 20 por ciento de las armas aseguradas de todo el país ha sido en Sinaloa. Del ciento por ciento, el 20 por ciento ha sido en Sinaloa; falta mucho por hacer, sabemos que todavía hay lugares y regiones que necesitan atención prioritaria”, insistió.

Afirmó que Sinaloa es una entidad prioritaria para el Gobierno Federal y consideró que la situación de inseguridad en la entidad no es la misma que la vivida a finales de 2024.

Aunque reconoció que continúan los homicidios, destacó que los grupos delictivos han perdido capacidad de movilización a la vista de todos en la capital del estado.

“No es la misma situación que vivimos en noviembre o diciembre en 2024; hay violencia y hay homicidios en Culiacán, sí, pero lo que no vemos hoy en Culiacán son los convoyes de siete camionetas que se veían dentro de la ciudad; hoy definitivamente no se ve”, indicó.

Respecto a la violencia que se ha extendido hacia la costa del estado, García Harfuch admitió un incremento delictivo en el municipio de Mazatlán, lo que motivó un despliegue de refuerzo por instrucción de la Presidencia de la República.

“Donde tuvimos un repunte en los últimos 45 días fue en Mazatlán, que inmediatamente la presidenta ordenó un reforzamiento; tenemos un reforzamiento que no solo es un patrullaje preventivo, ha habido una cantidad importante de detenidos en estos últimos 45 días”, estableció.