Empresas suizas proyectan invertir 4 mil millones de francos en México hacia 2030

Las empresas de origen suizo mantienen su interés por ampliar sus inversiones en México, impulsadas por el potencial del mercado interno, la capacidad manufacturera orientada a la exportación y las oportunidades de crecimiento a largo plazo, de acuerdo con un análisis de la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México), presidida por Francisco Martínez Domene.

El organismo estima que las compañías suizas invertirán alrededor de 4 mil millones de francos suizos en México entre 2025 y 2030, en línea con el horizonte de desarrollo del Plan México. Actualmente, estas empresas contribuyen a la generación de aproximadamente 60 mil empleos en el país.

De acuerdo con Martínez Domene, pese a los desafíos relacionados con la inseguridad y las deficiencias de infraestructura, México conserva ventajas que favorecen la llegada de capital extranjero, entre ellas su mercado interno, la integración de las cadenas productivas y las oportunidades para fabricar bienes destinados a los mercados internacionales.

Entre los indicadores que respaldan este interés, la SwissCham México destacó el incremento real acumulado de 15.4 por ciento en el salario mínimo entre 2018 y 2026, así como la estabilidad de la inflación y un comportamiento cambiario sin grandes sobresaltos.

A estos factores se suma el desempeño del comercio exterior. Según los datos referidos por la Cámara, las exportaciones mexicanas acumularon un crecimiento de 29.3 por ciento durante los primeros ocho meses del año, hasta aproximarse a los 550 mil millones de dólares.

El dinamismo del consumo interno también forma parte de los elementos considerados por las empresas suizas para mantener sus proyectos de inversión. Entre enero y agosto de 2026, las ventas de las cadenas de autoservicio y departamentales aumentaron 1.5 por ciento, mientras que la comercialización de vehículos nuevos alcanzó un récord histórico de un millón 144 mil unidades entre enero y septiembre, un crecimiento de 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

“Todos estos elementos han hecho que, por ejemplo, Suiza haya pasado de ser el noveno al sexto lugar como inversionista extranjero en México y esto no depende de un solo mega proyecto, sino de una constante expansión de las empresas suizas distribuidas a nivel nacional”, destacó Martínez Domene.

Uno de los ejemplos recientes de esta apuesta por el mercado mexicano es el anuncio de Nestlé de duplicar su inversión en el país hasta alcanzar los 2 mil millones de dólares durante el actual sexenio. Para la Cámara, esta decisión refleja la relevancia de México en los planes de expansión de las compañías helvéticas y su perspectiva de permanencia en el largo plazo.

La presencia empresarial suiza en México se caracteriza por la continuidad de sus operaciones, con compañías que acumulan más de ocho décadas de actividad en el territorio nacional. Además de generar empleos, estas firmas participan en proyectos de investigación y desarrollo, incorporan procesos de alto valor agregado y mantienen estándares de calidad, transparencia, cumplimiento regulatorio y responsabilidad social y ambiental.

En el ámbito bilateral, Martínez Domene recordó la visita oficial que realizó en julio pasado el presidente de Suiza, Guy Parmelin, a México, luego de cerca de una década sin una visita presidencial suiza al país. Durante su estancia, el mandatario sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y participó en la conmemoración de los 80 años de relaciones diplomáticas formales entre ambas naciones.

El encuentro también permitió plantear el fortalecimiento del intercambio comercial y de las inversiones, respaldados por el marco de cooperación económica entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

Para la SwissCham México, la combinación de oportunidades comerciales, capacidad industrial y relaciones económicas bilaterales constituye una base para mantener el flujo de capital suizo durante los próximos años.

Aunque persisten retos en materia de seguridad e infraestructura, las previsiones de inversión y la expansión de empresas ya establecidas muestran que México continúa ocupando un lugar relevante en las estrategias internacionales de las compañías suizas.