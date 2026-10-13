En Azcapotzalco, hace más de tres meses el “sendero seguro”, en total obscuridad

Azcapotzalco Desde hace más de tres meses, las luminarias públicas de ambos lados de la acera, sobre avenida Cultura Norte, se fundieron, en donde desde el año pasado se instalaron del programa “Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura”, pero ninguna lámpara funciona

En total obscuridad es como luce el sendero “seguro” del paradero del Centro de Transferencia Modal (Cetram) El Rosario, en donde confluyen las líneas 6 y 7 del Metro Rosario, y la estación terminal del Metrobús línea 6, en la alcaldía Azcapotzalco.

Desde hace más de tres meses, las luminarias públicas de ambos lados de la avenida Cultura Norte, se fundieron, en donde desde el año pasado se instalaron del programa “Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura”, pero ninguna lámpara funciona.

En penumbras, estudiantes del turno vespertino del Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”, deben caminar hacia el Metro, para dirigirse a sus hogares, alumbrados apenas por la luz de vehículos particulares o camiones del transporte público que salen del paradero de El Rosario.

Carmen, estudiante de tercer semestre en dicho plantel, dijo a Crónica, que desde que inició el actual ciclo escolar el pasado lunes 31 de agosto, todas las lámparas que llevan al Metro Rosario están fundidas, “ya va casi un mes y medio de clases y no hemos visto ningún trabajo para arreglarlas”.

sendero seguro Así luce el sendero seguro de avenida Cultura Norte, que conduce al paradero del Metro Rosario líneas 6 y 7, en la alcaldía Azcapotzalco, hace más de tres meses, sin que la alcaldesa Nancy Núñez haga algo al respecto

Nos tenemos que esperar para irnos juntos

“Muchas veces, varios compañeros y compañeras nos esperamos a la salida para irnos juntos al Metro, porque sí está muy obscuro y sí da miedo irte tu solita”.

En este mismo sentido, Josefina y Rosalba, dos hermanas estudiantes del mismo plantel, de primero y tercer semestre, respectivamente, indicaron que ellas viven en el Estado de México, y todos los días se dirigen a la línea 6 del metro Rosario, a la estación Ferrería-Arena Ciudad de México, para transbordar a la estación Fortuna, del Tren Suburbano, en donde las espera su papá que sale de trabajar e irse todos juntos a casa.

Rosalba compartió que la semana pasada, salió una rata del Parque Calpulli, y logró darse cuenta, “porque en ese momento, iba saliendo un camión del Metro Rosario. El miedo me dejó paralizada, sólo atiné a gritar lo más fuerte que pude. Creo que al animal le dio más miedo que a mi –suelta una carcajada-, pero sí es importante que arreglen todas las lámparas, por seguridad de todos”.

Para residentes de la zona de la Unidad Habitacional de El Rosario, de la alcaldía de Azcapotzalco, encabezada por Nancy Marlene Núñez Reséndiz, el lugar se ha convertido en una zona de riesgo.

sendero seguro azcapotzalco Así luce el sendero seguro del metro Rosario, apenas iluminado por instantes por los faros de los autos particulares y camiones de transporte público

Que venga de noche la alcaldesa y vea cómo está la zona

Para Rodolfo González, residente de la Unidad Habitacional El Rosario, explicó que el problema tiene más de tres meses, “y no hay como para cuándo arreglen esta situación, incluso, estábamos mejor antes de que pusieran las luminarias del sendero seguro, nunca se iba la luz con las lámparas normales”.

Explicó que, de lado izquierdo de la avenida, está el Parque Calpulli, y si te vas caminando por ahí, pasan los coches a velocidades altas, y entonces, entre penumbras, corremos el riesgo de que los automovilistas nos mojen en esta temporada de lluvias”.

A su vez, Jorge Stefano, trabajador en la zona de Polanco, compartió que muchas veces, alcanza la última corrida del Metro, pero no ha tenido la misma suerte para alcanzar el Metrobús.

“No vivo muy lejos de la estación Colegio de Bachilleres 1, pero varias veces me ha pasado, que ya no alcanzo la última corrida y debo salir caminando del paradero, y la verdad es que, si te da miedo que de la nada, te pudiera salir algún indigente de entre los puestos de lámina que hay de lado derecho de la avenida, que es la barda de los talleres del Metro, además de que siempre huele a orines”.

El llamado es a que la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, se dé una vuelta por el lugar, pero no en el día, dijo Renato Contreras, “que venga de noche. Y que no venga el automóvil, que camine por la zona, para que vea lo feo que está y la importancia de arreglas las luminarias.

“Sobre todo por las jovencitas estudiantes del Bachilleres, -añadió-, las mujeres que salen de trabajar y van de regreso a su casa, hasta los ciclistas, no puede ser posible, que los transeúntes sólo tengan algo de luz, cuando pasa un coche, un camión de transporte público o el Metrobús, sin ellos, la avenida queda totalmente a obscuras”, criticó.