Evacúan sede central del INE por fuga de combustible en gasolinera cercana

La sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicada al sur de la Ciudad de México, fue evacuada este martes 13 de octubre como medida preventiva ante una fuga de combustible detectada en una gasolinera cercana a sus instalaciones.

El desalojo se realizó alrededor de las 11:00 horas y comprendió a 866 empleadas y empleados del complejo, quienes abandonaron las oficinas de manera ordenada, en cumplimiento de los protocolos de Protección Civil. El Instituto informó que ninguna persona resultó lesionada o afectada por el incidente.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo electoral, la emergencia se originó por una filtración en los tanques de almacenamiento de diésel de un expendio de combustible, cuyo contenido se habría extendido hacia el estacionamiento de una institución de salud contigua a las instalaciones del INE.

Tras recibir el reporte de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil del Instituto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México atendió el incidente. Como medida de resguardo, se recomendó la evacuación total de las oficinas centrales para proteger la integridad del personal.

El operativo se desarrolló conforme a los planes de contingencia establecidos, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones al personal que se encontraba en el inmueble.

Sin embargo, de acuerdo con la información de las autoridades capitalinas, la fuga de combustible persistía hasta el último reporte, por lo que las condiciones de riesgo continuaban bajo atención.

Ante esta situación, el INE informó que sus actividades se mantendrán en la modalidad de home office mientras permanezca la contingencia y hasta que existan condiciones seguras para el regreso del personal a las instalaciones.

El organismo electoral señaló que mantiene una coordinación permanente con las autoridades de Protección Civil para dar seguimiento al incidente y contribuir a las acciones necesarias para salvaguardar tanto a sus trabajadores como a las instalaciones.

La evacuación forma parte de las medidas preventivas implementadas para evitar posibles riesgos derivados de la filtración de combustible, mientras las autoridades competentes continúan con la atención de la emergencia.