Fiscalía de Morelos entrega a presunto líder criminal para liberar a tres de sus agentes retenidos en Totolapan

Caos en Totolapan TOTOLAPAN, MORELOS, 12OCTUBRE2026.- Operativo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal en este municipio de los Altos de Morelos. Durante la tarde se realizó un operativo para detener a un objetivo prioritario que derivó en bloqueos, quema de vehículos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó que entregó a José David “N”, señalado por la institución como presunto generador de violencia de influencia regional relacionado con el grupo delictivo “Pueblos Unidos”, después de que tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente fueran retenidos durante un operativo realizado este lunes en el municipio de Totolapan.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo fue encabezado por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, como parte de la estrategia nacional de combate al delito de extorsión.

Fiscalía activó protocolo por secuestro tras la retención de sus colaboradores

La FGE informó que, tras la captura de José David “N”, integrantes de la organización delictiva retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente.

Ante esa situación, la institución activó el protocolo de atención en casos de secuestro, con el objetivo de proteger la vida de las personas privadas de su libertad. Según el comunicado, los tres trabajadores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, luego de que las autoridades entregaran al detenido.

Uno de los colaboradores resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital, donde permanece estable, informó la Fiscalía.

La Fiscalía justificó la entrega del detenido

En su posicionamiento oficial, la Fiscalía de Morelos sostuvo que la protección de la vida de su personal fue el criterio prioritario para tomar la decisión de entregar a la persona detenida.

Asimismo, aseguró que los hechos ocurridos en Totolapan no quedarán impunes y que las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades correspondientes.

Hechos provocaron bloqueos y movilización de fuerzas de seguridad

La detención de José David “N” aconteció en medio de una jornada de violencia en Totolapan que incluyó enfrentamientos, bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del oriente de Morelos, lo que originó un despliegue de corporaciones estatales y federales para recuperar el control de la zona.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre nuevas detenciones relacionadas con la retención de sus colaboradores ni ha precisado si se ejecutarán nuevas acciones para recapturar a José David “N”.