Fonatur y FINABIEN destinan 9 millones de pesos a proyectos de turismo comunitario

Firman Fonatur y FINABIEN convenio de colaboración para facilitar créditos a proyectos de Turismo Comunitario

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Financiera para el Bienestar (FINABIEN) firmaron un convenio de colaboración para facilitar el acceso al financiamiento de prestadores de servicios, colectivos, cooperativas, empresas sociales y organizaciones vinculadas al turismo comunitario, mediante un fondo inicial de 9 millones de pesos para 2026.

El acuerdo busca fortalecer los proyectos turísticos impulsados por comunidades, promover el desarrollo económico local y contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural de México, a través de instrumentos financieros dirigidos a grupos que desarrollan actividades turísticas con participación comunitaria.

El director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, señaló que el convenio representa una acción institucional para atender la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno en respaldo a las comunidades que resguardan la riqueza natural y cultural del país.

“El turismo es una herramienta para cuidar el bosque, para cuidar la cultura, para cuidar el agua, por eso es que la presidenta nos está llamando a todos por un sentido de conservación de la naturaleza y de la cultura”, expresó.

Por su parte, la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, destacó que el turismo comunitario constituye una alternativa para preservar el tejido social, generar oportunidades económicas y favorecer el desarrollo de las localidades.

La funcionaria informó que durante 2026 FINABIEN ha trabajado en coordinación con Fonatur para impulsar iniciativas en Yucatán, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Morelos. Hasta el momento, se han atendido 44 proyectos, de los cuales 30 ya recibieron pagos por un monto conjunto de 2 millones 250 mil pesos.

Mejía Flores agregó que la colaboración entre las instituciones busca fortalecer la viabilidad de los proyectos y mejorar las condiciones para que las comunidades puedan desarrollar sus propias actividades productivas.

Créditos de hasta 300 mil pesos sin intereses

El programa contempla créditos simples a la palabra dirigidos a colectivos integrados por al menos cinco personas mayores de edad que operen o busquen emprender un proyecto de turismo comunitario.

Los recursos podrán utilizarse para adquirir mercancías, materiales y equipo de trabajo, con el propósito de facilitar las operaciones de los negocios y fortalecer su capacidad productiva.

Los apoyos parten de un monto básico de 50 mil pesos y pueden alcanzar hasta 300 mil pesos, con un plazo total de 19 meses para el reembolso, que incluye dos meses de gracia y otros 17 meses para la devolución de los recursos.

De acuerdo con las condiciones anunciadas, los créditos no generan intereses y no requieren garantías prendarias ni hipotecarias, lo que busca facilitar el acceso al financiamiento para organizaciones comunitarias que enfrentan dificultades para obtener recursos mediante los mecanismos tradicionales.

El fondo inicial previsto para 2026 asciende a 9 millones de pesos, con el que se busca respaldar iniciativas vinculadas con servicios turísticos, experiencias culturales, actividades de naturaleza y otras propuestas desarrolladas por las propias comunidades.

Diez estados participan en la primera fase

La estrategia tiene registrados proyectos de diez entidades en su primera etapa: Campeche, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Para la segunda fase se contempla incorporar a Chiapas y Nayarit, con la intención de ampliar el alcance territorial del programa y sumar nuevas iniciativas comunitarias.

Entre las propuestas participantes también se encuentran proyectos ubicados en los tres Destinos de Turismo Comunitario impulsados por Fonatur: Los Pueblos Mancomunados, en Oaxaca; el Camino del Mayab, en Yucatán, y Maya Ka’an, en Quintana Roo.

Estas iniciativas buscan vincular la actividad turística con la participación de las comunidades, la conservación de sus recursos naturales y la preservación de sus expresiones culturales, al tiempo que generan alternativas de ingreso para sus habitantes.

Fonatur habilita canales de asesoría

Para las personas y organizaciones interesadas en conocer los requisitos y condiciones del programa, Fonatur habilitó canales de atención y orientación para resolver dudas y brindar asesoría, de acuerdo con sus atribuciones y capacidades operativas.

Los interesados pueden acudir a las oficinas del organismo, ubicadas en Tecoyotitla número 100, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

También pueden comunicarse al teléfono 55 5090-4200, extensiones 4360 y 4367, o escribir al correo electrónico asesoriacalifica@fonatur.gob.mx.

En la firma del convenio participaron, por parte de Fonatur, el director de Gestión Estratégica y Enlace Institucional, José Carlos Sandoval Loza, y el gerente de Asesoría y Evaluación de Proyectos, Eduardo Martín Romero Díaz.

Por FINABIEN asistieron el director de Asuntos Jurídicos, Francisco Gutiérrez Motta; la directora de Planeación e Inclusión Financiera, Elia Eugenia López Mandujano, y la directora de Administración y Finanzas, Guadalupe Trinidad Reyes García.

Con este convenio, ambas instituciones buscan ampliar las oportunidades de financiamiento para los emprendimientos comunitarios y fortalecer un modelo turístico que combine la generación de ingresos con la conservación ambiental, la identidad cultural y el desarrollo económico de las localidades.