hipotiroidismo Hipotiroidismo, enfermedad endocrina, incurable, pero tratable. El tamiz neonatal permite tener diagnósticos tempranos y oportunos y la adecuada prescripción médica que permite a estos pacientes tener una adecuada calidad de vida (UNAM)

El hipotiroidismo es una de las enfermedades endocrinas más frecuentes y puede presentarse en cualquier etapa de la vida, caracterizada por disminución en la producción y/o acción de las hormonas tiroideas.

El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides, cuando no produce suficientes hormonas tiroideas (T3 y T4), lo cual ralentiza las funciones metabólicas del cuerpo.

Aunque no tiene cura esta enfermedad, con la detección temprana y adecuado manejo farmacológico, los pacientes pueden llevar una adecuada calidad de vida.

Ello, debido a que el hipotiroidismo genera síntomas graduales, que a muy temprana edad son poco difíciles de identificar, pero que suelen ocasionar: fatiga persistente, piel seca, estreñimiento, ronquera, ganancia de peso, intolerancia al frío, depresión y caída del cabello, además de complicaciones como colesterol elevado, infertilidad o abortos espontáneos.

En este sentido, la doctora Ana Laura López, especialista en endocrinología pediátrica, precisó que “los signos de hipotiroidismo varían según la edad: en recién nacidos puede presentarse ictericia prolongada y dificultades de alimentación; en escolares y adolescentes se observan talla baja, bocio y problemas de aprendizaje, por lo que enfatizó que la detección temprana –a través del tamiz neonatal-, así como el uso de nuevas tecnologías “son claves para asegurar un desarrollo adecuado.”

Así lo estableció, durante su participación en un foro organizado por Armstrong Laboratorios de México, al cual se dieron cita endocrinólogos nacionales e internacionales en una jornada científica, encuentro que tiene por objetivo actualizar a médicos especialistas sobre los retos clínicos en el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo, así como la individualización del tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Ello, debido a que, a nivel nacional, se estima que el hipotiroidismo congénito tiene una prevalencia de 7.3 casos por cada 10,000 recién nacidos tamizados, equivales a 1 de cada 1,373 bebés.

En este sentido, se enfatizó que el tamiz neonatal, obligatorio en hospitales públicos y privados, ha permitido detectar incluso formas leves de la enfermedad y representa la principal estrategia para prevenir discapacidad intelectual asociada.

A nivel mundial se estima que el hipotiroidismo adquirido afecta a cerca del 8.4% de la población adulta, con mayor prevalencia en mujeres, lo que lo convierte en un reto de salud pública que exige estrategias de detección y tratamiento cada vez más precisas.

La doctora Ana Chiesa, especialista en endocrinología pediátrica e integrante del sector de Tiroides de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y del CEDIE-CONICET, precisó que “el tamiz neonatal permite detectar incluso, formas leves de hipotiroidismo congénito y asegurar un tratamiento oportuno que previene discapacidad intelectual y favorece el desarrollo neurológico adecuado.”

En su oportunidad, el doctor Alejandro Sosa Caballero, endocrinólogo y expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, resaltó que “la levotiroxina es el tratamiento base del hipotiroidismo y, por su estrecho margen terapéutico, exige una dosificación precisa. La elección de la forma farmacéutica debe responder al perfil clínico de cada paciente y siempre acompañarse de seguimiento cercano”.

Es, dijo, el estándar de oro en el tratamiento recomendado por las guías médicas es la levotiroxina, que sustituye la función tiroidea, tabletas que, aunque ha sido el estándar en el tratamiento al hipotiroidismo, presenta algunas limitaciones en absorción y adherencia, sin embargo, ya se ha desarrollado una formulación líquida sódica, diseñada para mejorar la absorción y facilitar el cumplimiento terapéutico.

Debido a que el hipotiroidismo no es una condición uniforme, porque cada paciente requiere un abordaje específico y tratamientos adaptados a su realidad clínica, se insistió en el encuentro de especialistas nacionales e internacionales, en que la detección temprana, la precisión en la dosificación y la individualización de la terapia son pilares para asegurar un futuro saludable en niños, mujeres embarazadas y adultos.