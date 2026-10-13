Valida SCJN prohibir “comida chatarra” en todo el Sistema Educativo, incluidas universidades

Comida chatarra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prohibición de vender “comida chatarra” en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades. El fallo rechazó los argumentos de empresas que alegaron, entre otras cosas, que los universitarios, al ser mayores de edad, pueden decidir libremente qué consumir.

De tal suerte que, por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que negó un amparo a la empresa Eric Kayser México, vinculada a la cadena francesa de panaderías Maison Kayser, al concluir que el Estado mexicano tiene facultades para proteger el derecho a la salud y garantizar una alimentación adecuada en los centros educativos.

“Las empresas quejosas que han acudido al juicio de amparo en este y otros asuntos similares se equivocan al sostener que el Estado sólo está obligado a garantizar la alimentación saludable de las personas menores de edad, pero no de quienes ya son mayores de 18 años, como es el caso de las personas jóvenes y adultas. La falencia del argumento de las empresas quejosas obedece a que la ley fundamental reconoce el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, sin hacer distinción alguna por razón de la edad que tengan”, atizó el ministro Giovanni Figueroa.

De esta manera, el fallo de la Corte respaldó las facultades conferidas a la Secretaría de Educación Pública por los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación, reformada en diciembre de 2023, para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas en los centros escolares, conforme a los lineamientos publicados el 30 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.