Televisa y Fintech adquieren AT&T México por 2 mil millones de dólares

Compra de AT&T por parte de Televisa

Grupo Televisa dio a conocer que, junto con Fintech Holdings, adquirió el 100% de AT&T México, el segundo operador móvil más grande en el país.

Esta compra se realizó por la cantidad de 2 mil millones de dólares, que se cubrirá con aportaciones iguales por parte de ambos grupos compradores, según lo anunciado por Televisa. Esta operación, termina el paso de AT&T por el mercado mexicano, al que había llegado en 2013 cuando adquirió Iusacell y posteriormente Nextel.

Después de que la operación sea aprobada tanto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como por la Comisión Nacional Antimonopolio, Grupo Televisa brindará servicios a poco más de 25 millones de usuarios en el segmento móvil y a 5.8 millones de suscriptores de servicios fijos, lo que automáticamente lo convierte en el segundo operador más grande de nuestro país.

Televisa destacó los ingresos por 85.4 mil millones de pesos que AT&T México reportó al cierre de 2025, lo que permitió a este operador móvil obtener una utilidad de 1.4 mil millones de pesos.

Por su parte, a través de un comunicado, AT&T informó que la venta de sus operaciones móviles en México le permitirá enfocarse en sus negocios de banda ancha fija y móvil en los Estados Unidos.

La llegada de Televisa y Fintech a AT&T México ocurre en términos muy favorables para los compradores, sobre todo en el contexto de que, de 2018 a la fecha, el operador móvil de capital estadounidense destinó a ampliar y modernizar su infraestructura de acceso móvil al menos 6 mil millones de dólares.

El precio de compra de 2 mil millones de dólares es considerado por los analistas como bastante razonable, en términos de los múltiplos financieros que representa, al mismo tiempo que no genera presión sobre los estados financieros de la empresa de medios y telecomunicaciones.