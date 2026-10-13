Monte de Piedad: qué comisiones cobra por recuperar una prenda y qué descuentos hay en 2026

Estas son las nuevas fechas de pago del Monte de Piedad Foto: La Crónica

Tras pasar casi un año en paro laboral, el Nacional Monte de Piedad ha reactivado sus operaciones y, con ello, a muchos usuarios les han surgido dudas respecto a las prendas que tienen empeñadas. Una de ellas es cuál es la comisión que cobra la institución por recuperar un objeto. No obstante, antes de acudir a una sucursal conviene revisar cuánto debes pagar para recuperarlo y qué beneficios puedes aprovechar.

El monto depende del contrato, el préstamo recibido, los intereses acumulados y la operación que quieras realizar. Además, algo que es importante recalcar es que no todas las deudas quedaron eliminadas ni todos los trámites están exentos de comisiones.

¿Qué pagos debes cubrir para recuperar una prenda?

Para desempeñar una prenda en el Monte de Piedad, lo primero que tienes que saber es que deberás liquidar el préstamo y los intereses correspondientes para recuperar el artículo que dejaste en garantía. No obstante, la cantidad exacta depende de las condiciones de tu contrato y del tiempo transcurrido.

Si todavía no puedes liquidar el adeudo, puedes consultar si te conviene realizar un refrendo, que permite extender el plazo del empeño mediante el pago correspondiente. Otra alternativa es el reempeño, que consiste en realizar una nueva operación con la misma prenda, sujeta a una nueva valoración y a las condiciones aplicables.

Sin embargo, la mejor recomendación que te podemos hacer es que, antes de elegir, solicites el desglose de los conceptos que integran tu deuda y compares cuánto pagarías en cada alternativa.

¿Cuánto cobra Monte de Piedad de intereses?

En el producto de empeño clásico para alhajas y relojes de oro, la institución publica una tasa mensual fija de 3.9%, equivalente a 39 pesos mensuales por cada mil pesos prestados. La tasa anual fija declarada es de 46.8% y el Costo Anual Total (CAT) promedio informativo es de 53.8% sin IVA.

Sin embargo, otra cosa que debes tener en mente es que el importe final puede variar según el tipo de contrato, la operación y los beneficios aplicables.

¿Qué comisiones puedes evitar tras la reapertura?

Nacional Monte de Piedad anunció beneficios temporales para facilitar la regularización de los contratos afectados por el cierre. Entre ellos están:

Desempeño extemporáneo: beneficio vigente del 7 de octubre al 16 de noviembre de 2026 para artículos en etapa de comercialización que todavía no se hayan vendido.

beneficio vigente del 7 de octubre al 16 de noviembre de 2026 para artículos en etapa de comercialización que todavía no se hayan vendido. Comisión por custodia: condonación del 7 de octubre al 7 de diciembre de 2026 para artículos cuyo desempeño ya fue pagado, pero que no se recogieron debido al conflicto laboral, conforme a los requisitos.

condonación del 7 de octubre al 7 de diciembre de 2026 para artículos cuyo desempeño ya fue pagado, pero que no se recogieron debido al conflicto laboral, conforme a los requisitos. Reposición del contrato: comisión de cero pesos del 7 de octubre al 7 de diciembre de 2026.

comisión de cero pesos del 7 de octubre al 7 de diciembre de 2026. Pagos en OXXO y Banamex: sin comisión durante el mismo periodo para las operaciones contempladas en la promoción.

sin comisión durante el mismo periodo para las operaciones contempladas en la promoción. Refrendo adicional: disponible hasta el 24 de marzo de 2027 para los contratos que cumplan las condiciones establecidas.

Además, algunos clientes con más de cinco meses desde su último pago pueden acceder a descuentos en intereses, dependiendo de su historial y de la operación realizada. Este beneficio tiene vigencia hasta el 21 de noviembre de 2026 y está sujeto a las condiciones oficiales.

¿Qué hacer si Monte de Piedad no te devuelve tu prenda?

Si ya liquidaste el préstamo y la institución no te entrega el artículo, conserva el contrato, los recibos y cualquier comunicación relacionada con el caso. Solicita una explicación por escrito y reúne las pruebas de los pagos realizados.

Asimismo, puedes recurrir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer las opciones de reclamación. Si la prenda se perdió, fue robada o sufrió daños, la legislación de protección al consumidor contempla obligaciones para las casas de empeño y alternativas de restitución, según las circunstancias.