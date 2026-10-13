Proponen cuota de mil 158 pesos para el DNR en 2027; buscan fortalecer infraestructura migratoria

Proponen cuota de mil 158 pesos para el DNR en 2027

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la propuesta de actualización del Derecho de No Residente (DNR) para 2027 contempla una cuota de mil 158 pesos, frente a los 983 pesos vigentes en 2026, lo que representa un incremento de 175 pesos, equivalente a 17.8 por ciento.

La funcionaria explicó que la modificación fue avalada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, luego de considerar los planteamientos de la industria turística. Sin embargo, la propuesta permanece sujeta al proceso de aprobación legislativa correspondiente.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), el ajuste es menor al incremento de 35.8 por ciento planteado originalmente y busca mantener la competitividad de México como destino internacional, así como generar mejores condiciones para la llegada de visitantes.

En cuanto a la distribución de los recursos recaudados, el dictamen propone destinar 57 por ciento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.

Según lo expuesto por Rodríguez Zamora, con este esquema los recursos destinados a Defensa por cada derecho pagado se mantendrían prácticamente en los mismos niveles de 2026, mientras que los 175 pesos adicionales se canalizarían al INM para fortalecer la infraestructura tecnológica, la seguridad fronteriza y los sistemas de control migratorio.

La secretaria señaló que, de aprobarse la propuesta, los recursos permitirían modernizar la infraestructura, el equipamiento y las herramientas digitales en los principales puntos de entrada al país, incluidos aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres.

Entre las mejoras previstas se encuentran la actualización de los sistemas de revisión documental, el registro de entradas y salidas, y la gestión de trámites migratorios, con el propósito de agilizar la identificación y verificación de personas, así como reforzar los controles de seguridad.

Asimismo, se busca reducir los tiempos de espera, ordenar los flujos de viajeros y mejorar la orientación sobre requisitos migratorios, condiciones de estancia y trámites, a fin de ofrecer procesos de ingreso más eficientes.

Rodríguez Zamora agregó que la modernización tecnológica contribuiría a detectar oportunamente riesgos y vulnerabilidades, además de proporcionar información más precisa para planear la asignación de personal, equipamiento y servicios en los distintos puntos de internación.

“México es una potencia turística y necesitamos que nuestros servicios estén a la altura de lo que nuestro país representa. No podemos hablar de competitividad sin contar con procesos migratorios modernos, eficientes y seguros”, afirmó la funcionaria al referirse a los objetivos de la actualización.

La titular de Sectur sostuvo que la medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer la competitividad turística, mejorar la conectividad y generar oportunidades para las empresas, los prestadores de servicios y las comunidades que dependen de esta actividad.

Como referencia del crecimiento del sector, indicó que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México recibió 59.71 millones de viajeros internacionales de enero a julio de 2026, cifra 7 por ciento superior a la registrada durante el mismo periodo de 2025.

Finalmente, Rodríguez Zamora señaló que el Gobierno de México continuará trabajando de manera coordinada para que el crecimiento del turismo esté acompañado de infraestructura moderna, servicios de calidad y procesos migratorios acordes con las prácticas internacionales.

La aplicación de la nueva cuota del DNR para 2027 dependerá de la aprobación definitiva de las modificaciones por parte del Congreso de la Unión.