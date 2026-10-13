Se forma depresión tropical Veintiuno-E en el Pacífico; podría convertirse en huracán

Se forma depresión tropical Veintiuno-E en el Pacífico

La formación de la depresión tropical Veintiuno-E en aguas del Pacífico sur mexicano y la permanencia del huracán Simon, categoría 1, mantienen bajo vigilancia meteorológica a las costas del occidente y sur del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 09:30 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Veintiuno-E se localizó a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México. Además, el SMN advirtió que durante los próximos días el fenómeno podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en huracán.

Simon permanece frente a las costas del Pacífico

En tanto, el huracán Simon continúa como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas de Sinaloa y Nayarit.

Su centro se ubicó a 165 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a cuatro kilómetros por hora.

Las bandas nubosas del fenómeno ocasionarán lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el este y sur de Nayarit, así como chubascos de entre cinco y 25 milímetros en el centro y sur de Sinaloa.

También se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, en el centro y sur de Sinaloa y en la costa de Nayarit.

A estas condiciones se suma el oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Nayarit y en el centro y sur de Sinaloa.

Mantienen zonas de vigilancia en Sinaloa

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por posibles efectos de vientos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, incluyendo las islas Marías.

Asimismo, permanece activa una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Según el pronóstico, Simon podría permanecer prácticamente estacionario durante los próximos dos días en esa región del océano Pacífico. Debido a su tamaño compacto y desplazamiento lento, no se esperan efectos significativos en las costas mexicanas, salvo las condiciones de oleaje previstas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Las autoridades meteorológicas continuarán monitoreando cualquier cambio en la intensidad y trayectoria del huracán.

Alertan por inundaciones y deslaves

La Conagua advirtió que las precipitaciones asociadas con estos sistemas podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades mencionadas.

Ante este escenario, exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas expuestas a lluvias intensas, crecidas de cauces y oleaje elevado.

Las autoridades recomendaron no confiarse ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas y mantenerse atentos a la evolución de ambos fenómenos en el océano Pacífico.