Aprueba Senado Ley catastral; oposición acusa “predialazo” y riesgo de despojos

Fuerte debate en Senado por Ley Catastral

Entre acusaciones de “predialazo”, y exposición y riesgo a la seguridad de los propietarios, el Senado aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca homologar la información de los inmuebles, establecer una Cédula Única Catastral y Registral así como facilitar los mecanismos de pago, para fortalecer la capacidad recaudatoria de los municipios

La iniciativa aprobada por 69 votos a favor y 32 votos en contra, que fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el DOF, generó críticas de la oposición, quien advirtió que los recursos recaudados por el impuesto predial podrían transferirse a la Federación para financiar las grandes obras del gobierno.

Alertaron el riesgo de que estos datos de la actualización que integrarán el nuevo registro sea utilizados por criminales o bandas dedicadas al despojo de inmuebles, pues no hay garantías de que se resguarden de manera correcta los datos de los propietarios.

“¿Quien puede garantizar la seguridad de ese registro ante el riesgo de despojo? Se debe dar certeza al ciudadano y no exponerlo”, alertó el senador del PRI, Angel García Yáñez

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, precisó que este ordenamiento no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas prediales, sino que pretende mejorar la información catastral, actualizar los registros y facilitar los mecanismos de pago, para fortalecer la capacidad administrativa y recaudatoria de los municipios.

Entre las disposiciones se encuentra la implementación de una Clave Única Catastral, que tiene el propósito de identificar cada inmueble, así como la Cédula Única Catastral y Registral, que vincula esa clave con el folio real del registro público.

Según el dictamen, se busca resolver las diferencias que existen entre los sistemas catastrales y registrales de las entidades federativas y los ayuntamientos, donde los distintos niveles de actualización, digitalización y organización pueden dificultar la identificación de los predios y la correspondencia entre sus datos físicos, fiscales y jurídicos.

Uno de los instrumentos principales será la Clave Única Catastral, un identificador asignado a cada inmueble para facilitar su localización y vincular su información con el folio real del Registro Público de la Propiedad. A ello se sumará la Cédula Única Catastral y Registral, que concentrará los datos necesarios para identificar el predio y relacionar su información catastral con la registral.

La iniciativa también contempla una Plataforma Catastral Municipal que permitirá gestionar trámites y servicios, consultar cartografía, administrar información relacionada con el impuesto predial y habilitar pagos digitales.

Para acceder a los servicios electrónicos se utilizará Llave MX, mecanismo de identificación digital asociado a la Clave Única de Registro de Población.

La plataforma deberá intercambiar información con la de los Registros Públicos de la Propiedad, de manera que la clave catastral pueda vincularse con el folio real correspondiente.

La recaudación del impuesto predial continuará bajo la responsabilidad de las autoridades que legalmente tienen esa atribución; la ley no plantea centralizar esos ingresos en el gobierno federal.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá responsabilidades en materia de lineamientos, supervisión y recursos para la modernización, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones desarrollará las plataformas, los modelos de homologación y las herramientas técnicas.

El punto de mayor fricción en el debate fue el impacto económico pues la oposición acusó que la homologación de la base de datos es la puerta de entrada para un incremento generalizado en el impuesto predial

“Tiene como objetivo, incrementar la recaudación del impuesto predial y de suyo, de todos los impuestos inmobiliarios a través de la actualización de los valores catastrales. Ello—agregó--tendrán también como consecuencia del incremento de las rentas a quienes tengan el carácter de inquilinos”, alertó la panista, (Guadalupe Murguía

La también senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano González secundó: “no necesitan aumentar la tasa del predial para que una familia termine pagando más, si se actualiza el valor catastral de una casa o terreno y ese valor aumenta, también podrán incrementarse el impuesto que paga su propietario”.

El oficialismo negó que el dictamen decrete nuevos gravámenes, aunque reconoció que la modernización cartográfica sí mejorará las finanzas locales.

“Un catastro actualizado permite mejorar la información con la que los municipios planean su desarrollo, fortalecer sus capacidades recaudatorias y el cumplimiento de obligaciones como el impuesto predial”, aseveró la morenista, (Lizeth Teresita Vásquez Ochoa