Marcelo Ebrard dialoga con legisladores sobre el futuro comercial de México y la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara de Diputados para informar sobre los avances de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y abordar los retos que enfrenta México ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como intercambiar información sobre las acciones que se realizan para defender los intereses económicos del país en el mercado internacional.

Durante la reunión participaron integrantes de las comisiones de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, así como de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, quienes dialogaron con el funcionario federal sobre los avances y desafíos de la política comercial mexicana.

Uno de los principales temas fue la revisión del T-MEC, acuerdo que establece las reglas comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá y que tiene importancia para sectores como la industria automotriz, la manufactura y las exportaciones.

Ebrard explicó los avances de los trabajos comerciales y la importancia de mantener una coordinación entre las instituciones mexicanas para llegar con una posición sólida a las conversaciones con el gobierno estadounidense.

El T-MEC, una prioridad para México

La revisión del tratado comercial representa uno de los asuntos centrales para la economía mexicana, debido a la relación comercial que mantiene el país con sus socios de América del Norte.

México cuenta con una importante participación en las cadenas de producción regionales, por lo que las decisiones relacionadas con el acuerdo pueden tener efectos en las empresas, las inversiones, el empleo y las exportaciones.

Durante el encuentro, los legisladores destacaron la necesidad de construir acuerdos que permitan fortalecer la posición económica y productiva de México frente a los desafíos del comercio internacional.

El diputado federal Pedro Haces Barba, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC, señaló en una reunión relacionada con este proceso que el tratado debe abordarse como un asunto de Estado, más allá de las diferencias partidistas y los cambios de gobierno.

En este contexto, el diálogo entre los legisladores y la Secretaría de Economía busca facilitar el intercambio de información y contribuir a que las decisiones sobre el futuro del acuerdo comercial consideren los intereses nacionales.

Coordinación entre el Gobierno y el Congreso

La reunión también permitió mantener un acercamiento entre las autoridades responsables de la política económica y los representantes legislativos, quienes tienen la tarea de analizar los temas relacionados con el comercio y la competitividad.

La participación del Congreso resulta relevante porque permite que las diferentes fuerzas políticas conozcan los avances de las negociaciones y expresen sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias para los sectores productivos.

Además, la coordinación institucional puede ayudar a identificar los desafíos que enfrentan las empresas mexicanas ante los cambios en las condiciones comerciales internacionales.

Entre los asuntos de interés se encuentran la competitividad de las industrias nacionales, el fortalecimiento de las exportaciones y la necesidad de mantener condiciones que favorezcan la inversión y la generación de empleos.

El seguimiento de estos temas será importante para conocer cómo evolucionan las conversaciones con Estados Unidos y qué medidas podrían plantearse para proteger las actividades económicas de México.

Bus fortalecer la economía nacional

La Secretaría de Economía mantiene entre sus prioridades el impulso a las exportaciones mexicanas y la defensa de condiciones comerciales favorables para los productos nacionales.

La revisión del T-MEC representa una oportunidad para evaluar el funcionamiento del acuerdo y analizar los asuntos que requieren atención entre los tres países integrantes.

Por ello, el intercambio de información entre el Gobierno federal y el Poder Legislativo forma parte de los trabajos para preparar la posición mexicana ante este proceso.

Finalmente, la reunión encabezada por Marcelo Ebrard permitió dar continuidad al diálogo institucional sobre la agenda comercial del país, con especial atención en la relación con Estados Unidos y el futuro del tratado de América del Norte.

Los resultados de las próximas negociaciones serán relevantes para conocer las condiciones en las que México continuará participando en uno de sus principales mercados comerciales, así como los retos que deberán atender las autoridades y los sectores productivos para mantener la competitividad nacional.