Gobernación reporta a 16,003 personas localizadas que fueron reportadas como desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en la sede del Centro de Mando de la Agencia Nacional de Búsqueda inmediata (Galo Caña/Cuartoscuro )

Secretaría de Gobernación — El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, informó que a la fecha “el consolidado de los resultados de búsqueda y localización de personas nos da un total de 16,003 personas localizadas”.

Detalló que a través de la Plataforma Única de Identidad (PUI), han sido localizadas 6,939 personas quienes se encontraban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas.

Subrayó como un paso importante el esfuerzo que se ha venido haciendo para dar de baja páginas y sitios utilizadas por grupos delictivos para contactar principalmente a jóvenes o a personas que buscan empleo o a través de las redes sociales.

A la fecha se han identificado perfiles y contenidos digitales utilizados para promover el reclutamiento por parte de grupos delictivos, de los cuales 1,737 contenidos y perfiles han sido gestionados para ser dados de baja, 1,406 contenidos y perfiles ya se dieron de baja y 613 publicaciones también fueron dadas de baja que contemplan mensajes relacionados con posibles actividades de reclutamiento ilícito.

En conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario de la dependencia precisó que la de personas reportadas como no localizables se logró luego de que se detectaron coincidencias de personas quienes estaban reportadas como desaparecidas, y que realizaron algún trámite o actividad administrativa posterior a su fecha de desaparición.

Es decir, aclaró, que al echar a andar dicha plataforma se dieron coincidencias, con lo cual, no necesariamente es que una persona estuviera desaparecida.

LOCALIZADOS

Lo anterior se ha logrado gracias a que, en un primer ejercicio la Comisión Nacional de Búsqueda en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y otras autoridades, lo que permitió la localización de esas 6,939 personas.

El funcionario enfatizó además que como parte de los resultados y avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y a través del trabajo con los gobiernos de las entidades federativas y de la Plataforma Única de Identidad, se han concretado 4,788 localizaciones adicionales, lo que significa que se cuenta con la documentación necesaria para acreditar la localización de estas personas, con trabajos de campo, revisión de información, entrevistas, coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y otras diligencias.

FISCALÍAS

Enfatizó que un siguiente paso importante que se tiene que dar es que las fiscalías de los estados o las comisiones locales “que dieron de alta ese registro (de personas desaparecidas o no localizadas) cambien el estatus de desaparecido a localizado. Tenemos cientos de datos más pero que no han formalizado”, por lo que estableció que no se dará un informe al respecto hasta que estén completas las pruebas de vida o de fallecimiento, y se pueda corroborar que estos han sido localizados.

En relación con los resultados de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), a la fecha se tienen 3,473 personas localizadas mediante diversas acciones coordinadas desde el centro de mando.

En este sentido, aclaró que una parte muy importante de dichas localizaciones se dan dentro de las primeras horas posteriores al reporte de desaparición o no localización, “porque muchas son ausencias voluntarias y no necesariamente tienen que ver con la comisión de algún delito”.

IDENTIFICACIÓN

Detalló que en muchos casos se trata de personas que no están desaparecidas sino que se encuentran hospitalizados o en centros de reclusión tal es el caso de 161 personas recluidas en centros penitenciarios, aunque no han sido incorporadas a los números de personas localizadas porque se está en el proceso de formalización con las autoridades penitenciarias y verificar que no se trate de homonimias o que se trate de otra persona con características similares.

En relación al plan de identificación humana para abatir el rezago forense para la identificación humana, indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la República se trabaja en tres acciones, para que la FGR destine recursos y tecnología para ampliar las capacidades de procesamiento de de la información que requiere para la identificación, pruebas de ADN.

En segundo lugar se busca fortalecer las capacidades de los centros de resguardo identificación humana y el tercer aspecto es consolidar el Banco Nacional de Datos Forenses como base de información unificada que permita cruzar los datos forenses y genéticos del país.

OPERATIVIDAD

Asimismo refirió que se sigue avanzando en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Comisión Nacional de Búsqueda con la incorporación de más personal especializado y ampliado el equipamiento y herramientas tecnológicas disponibles para realizar búsqueda subacuática, o en cuerpos de agua, la conformación de la unidad canina K9, y se está fortaleciendo la capacitación y la cooperación técnica con instituciones nacionales e internacionales incluyendo los trabajos de colaboración con diversos países.

Otro importante avance, añadió, es que en colaboración con el Instituto Nacional Electoral es el la identificación de cientos de cuerpos de personas fallecidas que se encontraban en lugares de resguardo.

“Hoy gracias a este trabajo desde la cooperación internacional... Hemos suscrito convenios con nueve países para que de la mano de ellos podamos fortalecer las capacidades de identificación humana”.

En relación a la atención a familias de desaparecidos y colectivos indicó que se han realizado 13,750 atenciones y reuniones con familias y colectivos, para atender cada una de las peticiones que se centran en la búsqueda y localización de sus seres queridos.

La Crónica de Hoy 2026