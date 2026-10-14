CFE publica Plan de Sostenibilidad 2026-2030 con 48 metas y 107 acciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó su Plan de Sostenibilidad 2026-2030, un documento que establece las acciones que seguirá la empresa durante los próximos años para mejorar su desempeño ambiental, social e institucional, además de fortalecer la eficiencia de sus operaciones y contribuir al desarrollo nacional.

El plan contempla 48 metas y 107 líneas de acción, que estarán acompañadas de indicadores y mecanismos de seguimiento para revisar los avances. De acuerdo con la empresa, el objetivo es incorporar la sostenibilidad en sus actividades de planeación, inversión y operación, sin poner en riesgo la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, señaló que la sostenibilidad debe formar parte de las decisiones que toma la empresa, con la finalidad de avanzar hacia una operación más eficiente y preparada para enfrentar distintos riesgos.

Durante una sesión del Consejo de Administración, la funcionaria explicó que este esfuerzo también busca mantener una transición energética ordenada, al mismo tiempo que se fortalece la soberanía energética del país y se garantiza el acceso a una energía asequible para la población.

El Plan de Sostenibilidad fue aprobado el 29 de junio de 2026 y se elaboró conforme a lo establecido en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, así como en su reglamento. Estas disposiciones también consideran que el documento debe actualizarse periódicamente para responder a los cambios en las prioridades y los riesgos que enfrenta la compañía.

Como parte de su preparación, la CFE realizó un análisis de doble materialidad, un ejercicio que permitió identificar los asuntos más importantes relacionados con la sostenibilidad. Para ello, se tomaron en cuenta tanto los efectos que las actividades de la empresa tienen sobre las personas y el medio ambiente como los factores externos que pueden afectar su funcionamiento.

A partir de este análisis se identificaron 14 temas principales, divididos en tres dimensiones: ambiental, social y de fortalecimiento institucional.

En el ámbito ambiental se establecieron cuatro temas: biodiversidad y ecosistemas, cambio climático, gestión del agua, así como transición energética y emisiones. Estos aspectos forman parte de los puntos que la empresa considera necesarios para mejorar la manera en que desarrolla sus actividades y atender los retos relacionados con el cuidado del entorno.

En la dimensión social también se identificaron cuatro temas. Entre ellos se encuentran el bienestar social y la protección comunitaria, la equidad e inclusión, la cadena de suministro, además de la salud y seguridad en el trabajo.

Con estas acciones, la CFE busca considerar tanto las condiciones de sus trabajadores como la relación que mantiene con las comunidades y otros sectores relacionados con sus operaciones.

La tercera dimensión corresponde al fortalecimiento institucional, que reúne seis temas: energía accesible y asequible, ética y derechos humanos, gestión integral de riesgos, gobernanza, marco legal y transparencia, así como negocio sostenible y resiliente.

De acuerdo con la información de la empresa, las 48 metas y las 107 líneas de acción permitirán trabajar en aspectos como la acción climática, la eficiencia operativa, el desarrollo del talento, la seguridad y salud de los trabajadores, la transparencia y la gestión de riesgos.

Otro de los objetivos del plan es mejorar la capacidad de la CFE para identificar y atender posibles problemas que puedan afectar sus actividades. Asimismo, busca aprovechar oportunidades que contribuyan a mejorar su desempeño y generar beneficios para las comunidades, los trabajadores y otros grupos relacionados con la empresa.

La compañía también indicó que la aplicación de este documento ayudará a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, se espera que contribuya a facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento sostenible para desarrollar proyectos considerados estratégicos.

Con la publicación del plan, las diferentes áreas de la CFE tendrán una guía común para incorporar criterios de sostenibilidad en sus procesos de trabajo, desde la planeación hasta la operación.

Aunque el documento establece las metas y acciones para el periodo 2026-2030, su aplicación y seguimiento serán importantes para conocer los avances que alcance la empresa en cada una de las dimensiones planteadas.

De esta manera, la CFE busca integrar los aspectos ambientales, sociales e institucionales en sus decisiones, con la intención de fortalecer sus operaciones y mantener el suministro eléctrico bajo criterios de eficiencia, seguridad y confiabilidad.

La versión digital del Plan de Sostenibilidad 2026-2030 puede consultarse a través de los canales oficiales de la Comisión Federal de Electricidad.