Audiencia de Rafael Caro Quintero: ¿Por qué no se alcanzó acuerdo de culpabilidad y qué sigue para el ex líder del narcotráfico?

Audiencia de Rafael Caro Quintero NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, 27FEBRERO2025.- El gobierno estadounidense difundió imágenes llegadas de Rafael Caro Quintero, quién fue entregado por el gobierno mexicano. El llamado Capo de Capos responderá ante el tribunales federales por la muerte del agente Kiki Camarena. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

El día de hoy, miércoles 14 de octubre, tuvo lugar en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, una audiencia entre la defensa de Rafael Caro Quintero y la Fiscalía de Estados Unidos para llegar a un acuerdo de culpabilidad previo al inicio de su juicio el próximo 8 de marzo de 2027.

No obstante, al finalizar la audiencia –la cual solo duró 15 minutos–, se dio a conocer que no se llegó a un acuerdo de culpabilidad, por lo que el juez ha informado que se programó una nueva audiencia para dentro de un mes.

¿De qué acusa E. U. a Rafael Caro Quintero?

El fundador del Cártel de Guadalajara enfrenta cuatro cargos criminales relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada y tortura, así como con el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Entre las acusaciones que enfrenta se encuentran la posesión de armas, dos cargos relacionados con la introducción y distribución de narcóticos en Estados Unidos, y el asesinato y tortura del agente de la DEA ocurrido en 1985. De no llegar a un acuerdo de culpabilidad, Rafael Quintero podría ser condenado a prisión de por vida.

¿Por qué no se alcanzó acuerdo de culpabilidad y qué sigue para el exlíder del narcotráfico?

Según reportes de medios estadounidenses, lo que busca la defensa de Rafael Caro es la mejora en las condiciones de reclusión del exlíder del narcotráfico; dicha petición sería lo que estaría dificultando las negociaciones, además de la intervención de la DEA, que espera que se realice el juicio.

Estados Unidos tiene principal interés en este caso, debido a que quieren demostrar que nadie sale indemne después de cometer un crimen contra autoridades estadounidenses; por ello se ha dificultado negociar un acuerdo de culpabilidad que reduzca la condena de Quintero.

Después de que el fiscal Joseph Nocella Jr. informara que habían desistido de solicitar la pena de muerte, de no llegar a un acuerdo de culpabilidad, Caro Quintero se enfrentaría a cadena perpetua.

Tras no llegar a ningún acuerdo de culpabilidad, el juez ha informado que se ha programado una nueva audiencia para el próximo 20 de noviembre, antes del inicio del juicio el 8 de marzo de 2027.