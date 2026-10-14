Grecia Quiroz llevará a instancias federales e internacionales fallo del TEEM a favor de Noroña

Grecia Quiroz Cuartoscuro (Daniel Augusto)

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, anunció que impugnará ante instancias federales y organismos internacionales la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que dejó sin efecto las medidas impuestas al senador Gerardo Fernández Noroña por violencia política contra las mujeres en razón de género.

En un comunicado de posicionamiento público, Quiroz García acusó al TEEM de privilegiar la protección del legislador por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia, luego de que el 10 de octubre el tribunal concluyó que la inviolabilidad parlamentaria impedía aplicar las sanciones previamente ordenadas.

Quiroz García recordó que en julio de este año el tribunal estatal resolvió por unanimidad de sus 5 integrantes que Fernández Noroña había ejercido violencia política en razón de género en su contra. En aquella resolución, la institución ordenó al senador ofrecer una disculpa pública, inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y cumplir medidas de reparación.

Sin embargo, a los 3 meses después, 4 de los 5 integrantes del TEEM avalaron una resolución que dejó sin efecto dichas medidas, al considerar la protección que otorga la inviolabilidad parlamentaria.

“Los hechos no cambiaron. Las palabras siguen siendo las mismas. El senador nunca se retractó ni ofreció disculpa. Lo que cambió fue la disposición del Tribunal de proteger a una mujer frente a un hombre con poder”, expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa michoacana dudó que se invoque la inviolabilidad parlamentaria para proteger declaraciones realizadas fuera de la tribuna legislativa, principalmente en plataformas personales del senador, donde asegura que fue atacada después del asesinato de su esposo Carloz Manzo, cuando exigía justicia.

Asimismo, afirmó que la resolución no dictaminó que la violencia política no hubiera ocurrido, sino que remitió el asunto al Senado para que sea revisado en ese ámbito.

“Eso no es justicia: es mandar el expediente a casa del agresor”, sentenció.

Cuestiona retroceso en derechos de las mujeres

Quiroz García apuntó que el propio tribunal reconoció que el caso involucraba el derecho de las mujeres a desempeñar cargos públicos libres de violencia, pero interpretó que la resolución terminó privilegiando la protección a Noroña.

Enunció que la decisión envía un mensaje que trasciende su caso y afecta a regidoras, síndicas, diputadas y alcaldesas que denuncian agresiones en el ejercicio de sus funciones.

Adicionalmente, la alcaldesa de Uruapan reconoció a la magistrada Alma Rosa Bahena, quien emitió un voto específico en favor de mantener el reconocimiento de la violencia política en razón de género. Incluso, su propuesta fue rechazada por el resto de los integrantes del tribunal.

Finalmente, reiteró que llevará el caso con las respectivas instancias, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si resulta necesario.

“Seguiré defendiéndome. No solo por mí, sino por todas ustedes. Ningún agresor está por encima de la ley, sin importar la silla en la que se siente”, finalizó Quiroz García.