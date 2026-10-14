Sheinbaum instruye a Zoé Robledo presentar un plan para atender las demandas de los trabajadores del IMSS

Esta mañana, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que instruyó a Zoé Robledo, Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentar esta semana un plan de acción para atender las demandas legítimas de trabajadores del IMSS.

“Aquellas demandas legítimas de las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se están atendiendo y Zoé tiene la instrucción de a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentarlo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS” expresó.

Respecto al desabasto de algunos medicamentos, señaló que desde el momento en el que se le informó sobre la situación se tomaron medidas, por lo que se está verificando qué medicamentos hacen falta y en donde, para poder llevar un registro adecuado y surtirlos lo antes posible. Declaró que envió personal de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) a hospitales para verificar las situaciones de cada clínica.

“Estamos haciendo desde hace un mes, antes de que se presentara esto, una encuesta en las farmacias del IMSS, DEL ISSSTE, del IMSS Bienestar, a los usuarios de las farmacias, a los derechohabientes, para que ellos nos digan qué medicamentos se entregan, si son todos o si son menos, para no tener ningún problema con la información directa que tengo yo de las instituciones y la información directa de los derechohabientes” finalizó.