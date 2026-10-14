Plataformas digitales tendrán un mes para implementar medidas de protección a menores: Sheinbaum

Firma del decreto Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para la protección a niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, el cual las plataformas de internet deberán implementar, en un plazo de un mes, mecanismos para impedir que los menores accedan a contenidos que promuevan la violencia, el abuso, el odio y otras conductas perjudiciales.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que las empresas digitales tienen la obligación de crear las herramientas necesarias para retirar este tipo de materiales y evitar que sean accesibles para usuarios menores de edad.

“Las plataformas estuvieron de acuerdo. Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad”, precisó.

La mandataria presidencial subrayó que su administración dará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y, en caso de detectar incumplimientos, pondrá en avance hacia una legislación que considere sanciones para los entornos virtuales.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, aseguró.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que sostuvo una segunda reunión con representantes de las plataformas digitales para presentarles los efectos del decreto presidencial y establecer el plazo para su implementación.

Empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei participaron en este acuerdo. Alcalde resaltó que las compañías mostraron disposición para colaborar con la medida e indicó que ya cuentan con medidas para identificar y retirar contenidos dirigidos a menores de edad.

Asimismo la funcionaria federal detalló que el plazo de un mes empezará a contabilizarse a partir de la entrada en vigor del decreto, cuya publicación se efectuará en el Diario Oficial de la Federación. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de dar seguimiento a los avances de las empresas.

Contenidos que estarán prohibidos para menores

Alcalde mencionó que el decreto comprende a las plataformas digitales como aquellos servicios de internet que otorgan la interacción, la comunicación y la generación, difusión o intercambio de contenidos entre personas usuarias.

El primer artículo dicta prohibiciones expresas para que niñas, niños y adolescentes accedan, sean expuestos o reciban recomendaciones de contenidos, imágenes y videos que generen o promuevan:

Discursos de odio

Extremismo violento

Abuso, explotación o violencia sexual

Suicidio y autolesiones deliberadas

Trastornos alimenticios

Violencia en el entorno escolar

Acoso, ciberacoso y ciberbullying

Conductas ilícitas

Material sexual explícito

La consejera jurídica concluyó al puntualizar que el decreto destaca obligaciones para las plataformas, entre ellas garantizar la seguridad y protección a menores de edad desde el diseño de sus servicios digitales.