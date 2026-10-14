“Sembrando Vida” continuará y permanecerá durante todo el presente sexenio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró todas las dudas de los beneficiarios al confirmar que el programa de reforestación seguirá vigente durante toda su administración, consolidándose como el más importante de reforestación a nivel mundial.

“No se va acabar el programa Sembrando Vida, el programa Sembrando Vida sigue y va a continuar durante todo el sexenio. Además, ya una parte, no como tal, pero está en la Constitución de la República” declaró durante su conferencia matutina.

La secretaria de Agricultura, Columba López presentó los avances de este programa y destacó que abarca un millón 75 mil hectáreas y beneficiará a 414 mil 080 personas (138,303 mujeres y 275,777 hombres) distribuidas en 30 territorios de 24 estados.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se logró la siembra de mil millones de árboles maderables, frutales y milpa, ahora la nueva meta contempla un millón 500 mil hectáreas, con un ritmo de 300 millones de árboles plantados por año.

Esta campaña tiene un impacto directo en el medio ambiente, pues se ha logrado mitigar más de ocho millones de toneladas de CO2 mediante la siembra de más de mil 200 millones de especies nativas entre 2019 y 2025 (área equivalente a siete veces el territorio de la CDMX).

Desde el inicio de este sexenio se ha logrado la siembra de 129 millones de árboles, apoyados por 16 mil 600 viveros comunitarios, aunque existe un ligero retraso en la siembra derivado de las condiciones climáticas.

Además, los campesinos que forman parte de este programa reciben un incentivo directo de seis mil 450 pesos y se organizan en comunidades para aprender, compartir saberes, administrar ahorros y desarrollar proyectos productivos y viveros.

​”Sembrando Vida” tiene presencia en municipios con 46 lenguas indígenas y abarca 158 Áreas Naturales Protegidas, las comunidades han participado activamente en la contención de plagas, destacando la colocación de más de 600 mil trampas para la atención del gusano barrenador.

Este programa también impulsa la economía local con más de cuatro mil 500 productos distribuidos a través de 291 tiendas comunitarias y 56 tortillerías.