Capturan en Juchitán al “Cromo”, líder de “Los Cromos” del CJNG

Fue detenido Iván N, alias “ El Cromo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Cromos”, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
El “Cromo” cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020.
Asimismo, su organización está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán. Se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura.