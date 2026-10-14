Protestas del IMSS ¿Cuál es la pregunta y el conflicto que definirá si sigue o se levanta el paro del Sindicato?

Protestas de personal del IMSS Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y bloquearon la avenida Cuauhtémoc. Foto: Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Desde la semana pasada, integrantes del Sindicato de Personas Trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron un paro parcial de labores en todo el país, lo que ha generado marchas y manifestaciones en diferentes puntos. El personal ha denunciado falta de insumos y malas condiciones en centros de salud. Ahora, llevarán a cabo una encuesta interna para definir si continúan o no en situación de protesta.

¿Por qué el personal del IMSS se encuentra en huelga?

El personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en una situación de paro parcial y movilizaciones nacionales debido al rechazo de un sector significativo de trabajadores a la propuesta de incremento salarial aprobada previamente por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Tras el rechazo de una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación a inicios de octubre de 2026, los inconformes iniciaron protestas escalonadas, plantones, bloqueos viales y paros parciales en instalaciones médicas de al menos 25 estados y 37 ciudades, preservando en todo momento los servicios esenciales como urgencias, hospitalización, quirófanos y terapia intensiva.

El malestar se intensificó con marchas masivas el 13 de octubre, incluyendo concentraciones de miles de personas en la Ciudad de México hacia las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.

Las principales exigencias y quejas del personal se centran en un incremento salarial digno de al menos 10 por ciento directo al tabulador, en contraste con la oferta del SNTSS de 6.8 por ciento integral (2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones), que consideran precaria e insuficiente frente a la inflación y la carga laboral.

Además, denuncian de manera reiterada el desabasto crónico de medicamentos, materiales e insumos médicos, la insuficiencia de personal que genera saturación hospitalaria y tiempos prolongados de espera, la falta de mantenimiento en instalaciones y la necesidad de contratar más médicos, enfermeras y personal operativo.

¿Cómo se definirá si termina el paro de personas trabajadoras del IMSS?

Para decidir si aceptan la propuesta salarial y, con ello, regresar plenamente a las actividades, el SNTSS convocó a una consulta interna el 14 de octubre de 2026, en la que participan cerca de 475 mil trabajadores de base con contrato vigente.

En la boleta de votación aparece el planteamiento; “En términos de la Ley Federal del Trabajo y de los Estatutos Sindicales Vigentes, derivado de los resolutivos de la revisión salarial aprobados en el LXV Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, celebrado el 11 de septiembre de 2026, esta se alidará mediante el voto personal, libre, directo y secreto de las personas trabajadoras, por lo que deberá manifestar en dichos terminos en su conformidad en relación a:

2.9% Sueldo Tabular

3.9% Concepto 11 (Libre de Impuestos)

6.8% Total

Marcar casilla una sola vez en “Sí” o “No”

La votación se realiza de manera personal, libre, directa y secreta en 670 unidades electorales instaladas en hospitales, unidades de medicina familiar, centros de salud y las 37 secciones sindicales del país, de las 7:30 a las 21:00 horas. Los votantes deben presentar gafete institucional o identificación oficial con fotografía; quienes no figuren en el padrón (publicado desde el 6 de octubre) pueden hacerlo mediante listado adicional acreditando su relación laboral.