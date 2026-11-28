La DEA me “ghosteó” 24 horas Así funciona su canal de denuncia en México… con todo y retrasos

La Administración para el Control de Drogas (DEA) habilitó recientemente canales de denuncia para recibir información sobre organizaciones criminales y presuntos actos de corrupción en México. Como parte de un ejercicio periodístico, LA CRÓNICA DE HOY puso a prueba el funcionamiento del número de WhatsApp difundido por la agencia estadounidense.

A las 11:05 horas del día anterior, este medio envió un mensaje con una pregunta sencilla:

“Hola. ¿Cómo funciona este chat de denuncia?”

La conversación permaneció sin respuesta durante el resto del día. Fue hasta las 15:07 horas del día siguiente, aproximadamente 24 horas después, cuando la cuenta respondió:

“Hola. Disculpe por la demora. Dígame.”

Tras una segunda interacción, el operador agregó:

“Puede pasar información y nosotros la verificaremos.”

Durante la prueba no se solicitaron datos personales ni se explicaron protocolos adicionales. El primer contacto se limitó a informar que cualquier información enviada será verificada por la agencia.

El ejercicio realizado por LA CRÓNICA DE HOY tuvo un carácter exclusivamente periodístico para conocer el funcionamiento del canal y no implicó la presentación de una denuncia.

Así funciona el canal de denuncia de la DEA en México Chat de denuncia de la DEA

¿Cómo funciona el nuevo canal de denuncias de la DEA?

La DEA anunció la apertura de líneas de contacto para recibir información relacionada con integrantes del Cártel de Sinaloa, redes de lavado de dinero, personas vinculadas con organizaciones criminales y presuntos funcionarios corruptos.

Los canales fueron habilitados mediante WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico, con el objetivo de que la ciudadanía pueda compartir información de manera confidencial para apoyar investigaciones de la agencia estadounidense.

De acuerdo con el mensaje difundido por el director de la DEA, Terrance Cole, toda la información recibida será sometida a un proceso de verificación antes de integrarse a una investigación.

¿Qué respondió el Gabinete de Seguridad de México?

La apertura de estos canales provocó una respuesta del Gobierno de México.

El Gabinete de Seguridad señaló que la medida fue adoptada de manera unilateral y recordó que el país cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos y combatir la corrupción.

Asimismo, reiteró que la cooperación con Estados Unidos debe mantenerse bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación entre ambos gobiernos.

¿Por qué el Gobierno mexicano presentó una queja diplomática?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos por la apertura de estas líneas de denuncia.

La mandataria sostuvo que cualquier denuncia relacionada con hechos ocurridos en territorio mexicano debe canalizarse a través de las autoridades nacionales y afirmó que este tipo de mecanismos no deben sustituir las instituciones del Estado mexicano.

También señaló que la colaboración bilateral debe mantenerse dentro de los cauces establecidos entre ambos países y sin acciones unilaterales.

¿Cuál era el objetivo original de la DEA al abrir estas líneas?

La convocatoria difundida por la DEA no se limita a recibir información sobre integrantes de organizaciones criminales.

La agencia estadounidense invitó a denunciar también a presuntos funcionarios vinculados con el narcotráfico, operadores financieros, redes de lavado de dinero y cualquier persona que facilite las actividades de los cárteles.

El objetivo, de acuerdo con la propia DEA, es fortalecer investigaciones relacionadas con organizaciones criminales transnacionales mediante información proporcionada por ciudadanos.

El ejercicio realizado por LA CRÓNICA DE HOY muestra que el canal permanece operativo y responde a los usuarios, sin embargo, en la prueba realizada por este medio, la primera respuesta llegó aproximadamente 24 horas después del mensaje inicial y consistió en una invitación para compartir información, la cual sería verificada por la agencia antes de cualquier actuación.