Reunión bilateral México - Canadá

Funcionarios de los gobiernos de México y Canadá analizaron los avances del Plan de Acción bilateral 2025-2028, en una serie de reuniones realizadas en Ottawa y Toronto, como parte de los trabajos para aumentar la colaboración política, económica y social entre ambas naciones.

La subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristina Planter Riebeling, presidió la visita de trabajo los días 26 y 27 de noviembre, en seguimiento a los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

En Ottawa, Planter Riebeling codirigió la sesión inaugural de la reunión anual de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá, junto con el viceministro de Asuntos Exteriores de ese país, Arun Thangaraj. Ambos destacaron la relevancia de continuar este espacio de diálogo para fortalecer los lazos institucionales y acordar nuevas líneas de trabajo.

Durante la reunión bilateral, se planteó que los grupos de trabajo centren sus esfuerzos en 4 ejes: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad, y medio ambiente y sustentabilidad. Según la cancillería mexicana, la finalidad es “brindar resultados tangibles a las sociedades de ambos países”.

Planter Riebeling tuvo conversaciones con autoridades canadienses de Seguridad Pública, representantes parlamentarios y funcionarios cercanos con la oficina del primer ministro, a fin de abrir más canales de comunicación entre los gobiernos.

La gira incluyó acercamientos con grupos empresariales, académicos e investigadores, con quienes acató oportunidades de colaboración.

En Toronto, la subsecretaria se reunió con miembros del Consejo Canadiense para las Américas y de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, para reforzar los intercambios económicos y académicos.