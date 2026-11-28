Dos Bocas Cuartoscuro (Isabel Mateos Hinojosa)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, y la adquisición de Deer Park, en Texas, lograron que México enfrentara el alza internacional de los precios de los hidrocarburos derivado del conflicto bélico en Irán.

Sheinbaum afirmó que contar con ambas instalaciones de procesamiento de petróleo mantuvo estables los costos de los combustibles y evitó que el impacto de la crisis energética internacional afectara directamente a los consumidores.

“Con la guerra en Irán, si no hubiéramos tenido Dos Bocas, no hubiéramos podido salir adelante con el precio del petróleo y el precio de las gasolinas y el diésel que pudimos acordar con el gremio gasolinero”, precisó.

La mandataria federal argumentó que sin las instalaciones de Dos Bocas y Deer Park, el litro de gasolina habría rondado los 30 pesos, mientras que el diésel se puedo haber vendido en 35 pesos.

Resaltó que la producción de crudo en las refinerías manejadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido parte de la estrategia para reducir la dependencia de las importaciones y blindar el abastecimiento interno debido a las fluctuaciones del mercado internacional.

Adicionalmente, Sheinbaum enteró que el gobierno federal tiene vigentes los acuerdos con los empresarios gasolineros y aplica medidas fiscales para evitar que las variaciones en las cotizaciones del petróleo repercutan de en la economía de la población.