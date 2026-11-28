“Encuérate en Tula” hace historia y conquista récord Guinness (Jennifer Garlem)

Una cuera tamaulipeca de dimensiones monumentales daba la bienvenida a los participantes de “Encuérate en Tula”, una imagen que anticipaba el significado de la jornada, celebrar la prenda que nació en este municipio y que se ha convertido en uno de los símbolos más representativos del estado, la chamarra de cuero con barbas, la famosa “cuera tamaulipeca”.

A sus pies, cientos de personas comenzaron a reunirse, con cueras de distintos tonos, sombreros y botas, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad acudieron a registrarse para formar parte de un desafío.

La expectativa buscaba reunir al menos a 250 personas portando esta vestimenta tradicional, pero la convocatoria alcanzó los 447.

El anuncio del resultado, del récord obtenido, desató la emoción entre quienes se sumaron a la jornada: Tula había conseguido inscribir su nombre en Guinness World Records con la mayor concentración de personas portando chamarras con barbas.

“Encuérate en Tula” hace historia y conquista récord Guinness (Jennifer Garlem)

Tula, uno de los dos Pueblos Mágicos de Tamaulipas (el otro es Mier) reunió a cientos de participantes que pusieron en alto una de las expresiones artesanales más representativas de la entidad.

La emoción comenzó desde el registro, donde cada participante debía demostrar que cumplía con las condiciones establecidas y que portaba una auténtica cuera tamaulipeca; no bastaba con llevar cualquier chamarra de cuero.

La expectativa creció conforme avanzaba la concentración, hasta que llegó el anuncio de que el objetivo se había cumplido. La noticia desató la emoción y celebración de los participantes con silbidos, gritos y aplausos, sabían que con sus cueras puestas fueron parte de una jornada que llevó el nombre de Tula y su tradición artesanal al escenario internacional.

Durante el encuentro, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, destacó el significado histórico y cultural de Tula, municipio que cuenta con 409 años de fundación y que representa uno de los referentes históricos del estado.

Señaló que las costumbres, la gastronomía y la vestimenta forman parte de los elementos que identifican y hermanan a los tamaulipecos, por lo que consideró que el récord Guinness quedará como testimonio de una generación que contribuyó a preservar y proyectar su identidad.

“Encuérate en Tula” hace historia y conquista récord Guinness (Jennifer Garlem)

“Compartir historia de esta, la primera ciudad que se fundó en el estado de Tamaulipas, sus costumbres, sus alimentos, su vestimenta, que nos haga esa circunstancia de que nos identifica y nos hermana”, expresó.

Cuera, una de las expresiones más importantes de Tamaulipas

En su intervención, el presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros, destacó que la cuera tamaulipeca representa una de las expresiones artesanales más importantes del estado y constituye un legado cultural que ha pasado de generación en generación.

Y aseguró que el valor de esta vestimenta va más allá de su elaboración o de su uso, pues representa la historia de las familias que han preservado esta tradición y la identidad de un municipio que busca proyectar al mundo aquello que lo distingue.

“No es solamente una prenda, es historia, es tradición y es el legado de generaciones que han mantenido viva la identidad. Hoy Tula se viste de orgullo y Tamaulipas hace historia”, declaró.

“Encuérate en Tula” hace historia y conquista récord Guinness (Jennifer Garlem)

Asimismo, consideró que la convocatoria permitió demostrar la capacidad de organización y unión de la población cuando existe un propósito compartido, por lo que manifestó su deseo de que el reconocimiento internacional represente el orgullo de todos los habitantes del municipio.

“Hoy demostramos que cuando nos unimos por un propósito somos capaces de hacer y alcanzar grandes cosas. Que este récord sea el reflejo y orgullo de todo el pueblo de Tula», manifestó, antes de cerrar su intervención con una expresión de reconocimiento a la tradición: “¡Qué viva Tamaulipas, qué viva nuestra cuera tamaulipeca!“.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, reconoció el trabajo de las artesanas y artesanos que han preservado la elaboración de la cuera, al señalar que su talento y dedicación han convertido una vestimenta tradicional en un símbolo que distingue al estado más allá de sus fronteras.

Destacó que el verdadero valor de esta prenda se encuentra en su tierra de origen, en las manos de quienes la confeccionan y en las familias que han transmitido esta tradición de generación en generación.

“Encuérate en Tula” hace historia y conquista récord Guinness (Jennifer Garlem)

Asimismo, recordó que en octubre de 2025 se presentó la solicitud para obtener la protección de la indicación geográfica de la cuera tamaulipeca, un esfuerzo institucional orientado a reconocer su origen, proteger su autenticidad y generar mejores oportunidades para las familias dedicadas a su elaboración.

El funcionario también mencionó las acciones de promoción y comercialización de artesanías, entre ellas el espacio Punto Tamaulipas, instalado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde la cuera y otras expresiones artesanales pueden llegar a visitantes nacionales y extranjeros.

La jornada se desarrolló en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios 2026, que tuvo como sede a Tamaulipas y reunió expresiones culturales, artesanales y gastronómicas de loas 177 destinos con este nombramiento en México.

“Encuérate en Tula” hace historia y conquista récord Guinness (Jennifer Garlem)

Y así, con 447 personas vestidas con la cuera, Tula convirtió una tradición nacida en su territorio en una convocatoria colectiva que trascendió sus fronteras; reunió a una comunidad alrededor de una prenda que representa parte de su historia y que hoy suma un nuevo capítulo a su legado.