Pueblo Wixárika

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el sector energético y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), trabaja en proyectos para ampliar el acceso a la electricidad en comunidades de los pueblos O’dam, Wixárika y Mexikan, en Durango.

Las dependencias reportaron que, hasta el momento, se han atendido 5 mil 436 viviendas, lo que indica un beneficio para más de 21 mil 700 habitantes, con obras de ampliación de redes eléctricas e instalación de sistemas de energía solar.

Igualmente, el INPI informó que invertido más de 423 millones de pesos a estas obras, orientadas a mejorar el acceso a los servicios de electricidad en comunidades indígenas.

Algunos de los avances destacan la conclusión de 147 obras de ampliación de redes, que equivalieron un costo de 83.41 millones de pesos y garantizaron llevar electricidad a más de 2 mil viviendas que anteriormente no contaban con conexión.

Aunado a ello, se dio a conocer la instalación de 2 mil 346 paneles solares en obras terminadas, a fin de extender la cobertura eléctrica en las localidades.

A estos trabajos se suma la construcción de 7 líneas de distribución, con una extensión de 88 kilómetros, para las cuales el INPI destinó cerca de 100 millones de pesos.

Para dar seguimiento a los proyectos, del 7 al 10 de diciembre, la CFE y el INPI se reunirán con las autoridades tradicionales de los pueblos O’dam, Wixárika y Mexikan, a fin de revisar los avances de las obras, escuchar sus demandas y determinar qué aspectos aún requieren atención.