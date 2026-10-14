Comparece Roberto Velasco en el Senado para refrendar los logros e intereses de México en materia de seguridad

Roberto Velasco afirma ante el Senado que la soberanía y el interés nacional de México no se negocian

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que la soberanía y el interés nacional de México no se negocian ni se subordinan a otros países, durante su comparecencia ante el Senado de la República, realizada este miércoles 14 de octubre, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención, el canciller explicó que la política exterior mexicana se basa en la defensa de los intereses nacionales, el respeto al derecho internacional y la cooperación con otras naciones, sin que esto signifique renunciar a la independencia del país.

Velasco señaló que México enfrenta un escenario internacional complicado, por lo que consideró importante mantener una postura firme, pero al mismo tiempo buscar el diálogo y los acuerdos con otros gobiernos.

El funcionario sostuvo que la diplomacia debe servir a la población mexicana y garantizar que las decisiones sobre el futuro del país sean tomadas por sus propios ciudadanos.

También destacó que los principios históricos de la política exterior, relacionados con las doctrinas Juárez, Carranza y Estrada, continúan siendo una base para las relaciones de México con el resto del mundo.

Destaca relación con Estados Unidos

Uno de los temas principales de la comparecencia fue la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad, migración y cooperación bilateral.

Velasco explicó que ambos países mantienen comunicación y colaboración en diferentes asuntos, pero subrayó que estos acuerdos deben realizarse con respeto a la soberanía y la integridad territorial de cada nación.

El secretario indicó que la cooperación debe sustentarse en la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto entre los gobiernos.

En materia de seguridad, informó que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron 67 por ciento entre octubre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con cifras de las autoridades estadounidenses.

Asimismo, señaló que México ha detenido a cinco personas que formaban parte de la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

También destacó que se han retirado de circulación más de 35 mil armas de fuego, de las cuales cerca del 80 por ciento provenían de Estados Unidos.

El canciller sostuvo que estos resultados forman parte de los esfuerzos de colaboración entre ambos países y de las acciones que México realiza para atender los problemas de seguridad.

Refuerzan protección a mexicanos en el extranjero

Otro de los asuntos abordados durante la comparecencia fue la atención a los mexicanos que viven fuera del país, principalmente quienes enfrentan dificultades migratorias en Estados Unidos.

Velasco señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha reforzado las acciones de protección consular para atender a las personas detenidas y dar seguimiento a los casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia de autoridades migratorias.

Como parte de estas medidas, informó que durante 2026 se realizaron en promedio 36 visitas diarias a centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Además, explicó que la Cancillería envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado estadounidense y presentó 20 denuncias ante las fiscalías encargadas de investigar estos casos.

El funcionario aseguró que cada situación debe revisarse y que las familias de las personas afectadas merecen respuestas sobre lo ocurrido.

También destacó la importancia de mantener comunicación con organismos internacionales de derechos humanos para dar seguimiento a las investigaciones.

Avanza revisión del T-MEC

En el ámbito económico, el secretario informó que la Cancillería acompaña los trabajos relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Explicó que la dependencia mantiene comunicación con autoridades estadounidenses y trabaja junto con otras instituciones mexicanas para defender los intereses nacionales durante este proceso.

Finalmente, Velasco reiteró que la política exterior debe combinar la cooperación internacional con la defensa de la soberanía.

Durante su comparecencia, el canciller sostuvo que México continuará buscando acuerdos con otros países, pero sin permitir que las decisiones nacionales queden subordinadas a intereses extranjeros. De esta manera, afirmó que el diálogo, la protección de los mexicanos en el exterior y la defensa de los principios internacionales seguirán siendo parte de las prioridades de la diplomacia mexicana.