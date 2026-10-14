Trabajadores del IMSS votan propuesta de aumento salarial de 6.8 por ciento

Protesta de trabajadores del IMSS Cuartoscuro (Karen Castañeda Virgen )

Aproximadamente de 476 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asisten a la Consulta Salarial 2026-2027, en la que decidirán si aceptan la propuesta de incremento global de 6.8 por ciento, aprobada por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La jornada se realiza en 670 centros de votación distribuidos en el país, con la colaboración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), instituciones encargadas de acompañar y supervisar el procedimiento.

La propuesta es un aumento de 2.9 por ciento al tabulador salarial y de 3.9 por ciento en prestaciones, según la información presentada por las autoridades y la dirigencia sindical.

La consulta se deben a las protestas de trabajadores, jubilados y pensionados que expresaron su inconformidad con el acuerdo y expusieron demandas relacionadas reflejadas con sus percepciones económicas como con las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Votación

El titular de la STPS, Marath Bolaños López, informó que la dependencia intervendría en la supervisión de la consulta a solicitud de la base trabajadora.

Bolaños López mencionó que, a partir de la reforma laboral de 2019, se han fortalecido los mecanismos de democracia sindical y negociación colectiva, incluidos los procesos para consultar a los trabajadores respecto a los contratos y revisiones salariales.

El funcionario enfatizó que el CFCRL ha colaborado en 30 mil 700 revisiones contractuales y 35 mil revisiones salariales, integrados en sus labores de seguimiento a los procesos sindicales.

La consulta tiene un padrón de 476 mil 260 trabajadores en activo con derecho a voto. La logística anunciada dio a conocer que las casillas estarán abiertas hasta las 19:00 horas.

Por su parte, el Centro Federal reveló que las casillas estaban instaladas en su totalidad y que el proceso se desarrollaba con normalidad.

SNTSS llama a participar para evitar una huelga

La dirigencia del SNTSS afirmó que la consulta como un mecanismo habitual de participación de sus agremiados y llamó a la base trabajadora a emitir su voto.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, precisó que el incremento de 6.8 por ciento es global, pues considera las prestaciones adicionales tomadas en cuenta en el Contrato Colectivo de Trabajo, al igual que el aumento directo al salario.