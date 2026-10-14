Detienen en Campeche a “La Patrona” presunta operadora criminal en Tabasco

Noemí “N”, Ciudad del Carmen, Campeche

Elementos de seguridad federales y estatales detuvieron en Ciudad del Carmen, Campeche, a Noemí “N”, alias “La Patrona”, señalada por las autoridades como presunta operadora de una célula delictiva relacionada con narcomenudeo, homicidio, extorsión y secuestro en Tabasco.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de acuerdo con información difundida en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad.

La ubicaron en Ciudad del Carmen

Las investigaciones permitieron establecer que Noemí “N” se encontraba en Ciudad del Carmen, Campeche, donde presuntamente se ocultaba mientras mantenía la coordinación de actividades delictivas en la zona de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Con los datos obtenidos, las instituciones desplegaron un operativo para localizarla y ejecutar la orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación delictuosa.

Quedó a disposición judicial

Tras su detención, las autoridades le informaron sus derechos y la pusieron a disposición de la autoridad judicial que la requiere, instancia que determinará su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos para debilitar las estructuras criminales, detener a personas identificadas como generadoras de violencia y contribuir a la seguridad de la población.