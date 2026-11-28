Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el banderazo de salida de 3 plataformas marítimas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Paraíso, Tabasco, la cuales serán instaladas en los campos petroleros Sejkan, Tlatitok y Konen, frente a las costas de Veracruz, con lo que producirán hasta 54 mil barriles diarios de petróleo y 79 millones de pies cúbicos de gas.

Durante el acto, Sheinbaum destacó la relevancia de recuperar la capacidad de la producción de petróleo y sostuvo que los recursos deben estar al servicio de la población.

“Que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos al pueblo de México”, expresó.

La mandataria federal indicó que el traslado de las plataformas demuestra el fortalecimiento de Pemex en 5 avances:

Recuperación de la petroquímica y la producción de fertilizantes.

Aprovechamiento del gas

Incremento de la extracción de petróleo y gas

Procesamiento de crudo en las refinerías

Saneamiento de las finanzas de la compañía

Asimismo, informó que la deuda de Pemex disminuyó de 90 mil millones de dólares a menos de 70 mil millones. También indicó que las instalaciones de refinación del país, junto con Deer Park y Dos Bocas, consiguieron un procesamiento de 1.45 millones de barriles diarios.

La presidenta recordó que la expropiación petrolera del expresidente Lázaro Cárdenas sentó las bases para que los recursos energéticos estuvieran bajo control nacional.

“Son infraestructura y capacidad técnica mexicana, al servicio de nuestra soberanía energética y en honor a las y los trabajadores de Pemex”, puntualizó.