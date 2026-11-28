Personal de la Marina y de Profepa recolectó residuos sólidos a lo largo de dos kilómetros de la franja costera de Matamoros.

Alrededor de 110 kilogramos de basura fueron retirados de Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, durante una jornada de limpieza realizada por personal de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La actividad se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre, con la participación de aproximadamente 14 elementos navales pertenecientes al Sector Naval de Matamoros, quienes recorrieron cerca de dos kilómetros de la franja costera para recolectar residuos sólidos.

Durante la jornada, los desechos fueron clasificados para su disposición final, conforme a la normatividad ambiental, con el propósito de contribuir a la conservación del ecosistema marino y costero.

La Secretaría de Marina informó que estas labores forman parte de las acciones de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), mediante las cuales busca contribuir a la prevención de la contaminación y fomentar la participación social en el cuidado de las playas.

La dependencia señaló que la protección del medio ambiente marino y costero forma parte de sus atribuciones, por lo que mantiene coordinación con otras autoridades para impulsar actividades de conservación y preservación de los recursos naturales.

La jornada en Playa Bagdad se suma a las acciones de limpieza y manejo sustentable de residuos en zonas costeras del país.