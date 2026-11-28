Se trabaja desde hace más de 15 años en México con esta estrategia digital en el campo (Especial)

Agricultura digital — Con un envejecimiento del 80 por ciento de los trabajadores del campo en México, cuyas edades superan los 60 años debido a la baja rentabilidad agrícola y al alza en el costo de los insumos, jóvenes agrícolas que han apostado por quedarse a trabajar las tierras de la familia y hacer productivas, han empezado a ver en las tecnologías un aliado clave para mejorar resultados con el uso de drones, sensores de humedad del suelo, aplicaciones móviles para revisar el clima, reducir gastos y aprovechar el uso de fertilizantes para modernizar los cultivos y hacerlos más sostenibles.

Esta estrategia digital en la que se trabaja desde hace más de 15 años en México, a nivel internacional se conoce como Agricultura 4.0, Agrotech o Agrotecnología de precisión y se sustenta en herramientas digitales, análisis de datos y biotecnología para mejorar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad del campo.

Este proyecto en México se impulsa bajo iniciativas como AgTech México y los programas de Cultura Digital Agrícola de la Secretaría de Agricultura, en conjunto buscan integrar herramientas digitales para modernizar el sector rural y atraer el relevo generacional, para que quienes han dedicado su vida al campo entreguen la estafeta a las nuevas generaciones que llegan con mayor capacitación apoyados en las tecnologías.

La adopción de la denominada Agrotecnología entre las nuevas generaciones de productores destaca por el uso de drones para fumigar y monitorear plagas, sensores de humedad en el suelo para automatizar los riegos, en aplicaciones móviles con plataformas de datos en las que se monitorean pronósticos del clima, los precios de mercado y comercio electrónico.

Sensores de humedad del suelo, clave para aprovechar de mejor manera el uso de fertilizantes (Especial)

ASISTENCIA

Esta estrategia que se vigila con asistencia de instituciones académicas, del Gobierno Federal e instituciones privadas, busca no sólo hacer rentables los cultivos, sino ahorrar agua y fertilizantes, reducir el desgaste físico y vender directamente sin intermediarios, para hacer que el campo recupere su sello de rentable.

Cientos de jóvenes reciben capacitación en esta estrategia por iniciativas como Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), por la secretaría de Agricultura, el Tecnológico Nacional de México y la Red Nacional de Jóvenes Rurales de México (Red JoveMex), entre otras.

De acuerdo con el portal Tecscience, plataforma de divulgación e investigación del Tecnológico de Monterrey, la adopción de las tecnologías digitales y de la Agrotecnología en las nuevas generaciones de trabajadores del campo, comenzó a tomar fuerza entre el 2015 y el 2018, cuando se registró un abaratamiento de los teléfonos celulares y aumentaron las aplicaciones móviles y la presencia de drones.

IMPULSO

Sin embargo, su expansión y el impulso de estas herramientas para el campo a través de programas federales, de asistencia de redes civiles y plataformas de datos, se consolidaron a partir del año 2019, acelerándose tras la pandemia para asegurar el relevo generacional y la rentabilidad agrícola.

El uso de drones, una herramienta esencial

Reportes del Gobierno Federal refieren que el aprovechamiento de las tecnologías digitales ya se aplican en cultivos de alto valor de exportación como aguacate, berries, fresas, arándanos, frambuesas, agave, vid, cítricos y hortalizas, donde la utilización de drones y sensores maximizan la calidad y el ahorro de agua.

La aplicación de la Agrotecnología entre jóvenes productores se lleva a cabo en estados como Puebla, Morelos, Veracruz, Colima, Michoacán, Sonora y Estado de México, donde para buscar mejoras y rentabilidad del campo se ha echado mano de drones, sensores de suelo, datos satelitales y aplicaciones móviles.

La secretaría de Agricultura apunta que el aprovechamiento de herramientas digitales como el de los drones, ha tenido un impacto muy positivo y favorable en cultivos extensivos y tradicionales como maíz, trigo, café y caña de azúcar, permitiendo fumigar terrenos difíciles y reducir drásticamente el gasto en fertilizantes y mano de obra.

HERENCIA

En la misma línea, destacan que los jóvenes agricultores que siguen apostando por sacar provecho de la herencia del campo, impulsan estos proyectos combinando recursos familiares propios, los subsidios del gobierno federal, becas y fondos de organizaciones civiles y privadas.

A nivel gubernamental, destacan programas como Producción para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que asociaciones como Nuup, CIMMYT y fundaciones privadas facilitan equipamiento, capacitación digital y microcréditos para reducir la barrera económica que suelen surgir cuando se ponen en marcha estos proyectos de jóvenes emprendedores.

La Crónica de Hoy 2026