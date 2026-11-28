Pemex CIUDAD DE MÉXICO, 29DICIEMBRE2025.- El gobierno federal aseguró que el precio de la gasolina Magna, que es la que usan más mexicanos para sus vehículos, no aumentará su precio en el 2026, esto debido a que se llegó a un acuerdo con los gasolineros a cambio de simplificar los trámites que necesitan cumplir para la autorización de su operación. El acuerdo general topa el precio de la Magna en 24 pesos como máximo. En la imagen franquicias de la emrpesa Pemex. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, desmintieron en un comunicado la eliminación de pagos en efectivo.

1. El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre.

2. Se establecerán planes graduales de implementación de pagos digitales en ambos sectores para la reducción paulatina en el uso de efectivo.

3. Este proceso ocurrirá a lo largo del 2027, impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales.

4. Se ha mantenido un diálogo permanente y colaborativo con gasolineros, servicios bancarios y financieros, Capufe, concesionarios y operadores de telepeaje para garantizar que las disposiciones legales que definirán esa gradualidad atiendan sus necesidades y no afecten a usuarios.