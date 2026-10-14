Entregan llaves de “Vivienda para el Bienestar” en Quintana Roo durante enlace a la mañanera

Mediante un enlace en vivo a la mañanera en Palacio Nacional, autoridades federales y estatales encabezaron la entrega de casas nuevas en Playa del Carmen como parte del programa federal “Vivienda para el Bienestar”.
Durante la entrega, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detalló que a la fecha se han entregado 45 mil 100 viviendas en 27 estados del país.
Informó acerca de los avances del programa en la entidad y los compromisos fijados para la presente administración, entre los que destacan:
- Actualmente, 29 mil casas ya se encuentran contratadas y 20 mil más firmarán contrato en las próximas semanas.
- Alcanzar un total de 62 mil viviendas entregadas en Quintana Roo.
- Se espera alcanzar el 80% de la meta sexenal en siete municipios: Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Othón P. Blanco, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.
En cuanto al desarrollo local, Romero Oropeza puntualizó la conclusión del fraccionamiento Infonavit Puerto Maya, donde se construyeron 288 viviendas asignadas y entregadas en su totalidad a los derechohabientes este mismo miércoles.
Por su parte, la gobernadora del estado, Mara Lezama, enfatizó que los hogares entregados están destinados a los sectores de la población que más lo necesitan.
Entre las personas beneficiadas destaca el caso de Catalina Álvarez, quien habitará su nueva casa junto a uno de sus tres hijos y dos nietos y compartió la tranquilidad económica que representa este logro tras años de pagar rentas que oscilan entre los 4 mil y 6 mil pesos mensuales.