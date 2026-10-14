Inauguran Rodeo Saltillo 2026; Coahuila fortalece turismo, industria y proyección internacional

La apertura marca el inicio de uno de los eventos más representativos de la cultura vaquera en el norte del país, cuya séptima edición se celebrará del jueves 15 al domingo 18 de octubre

Arranca el Rodeo Saltillo 2026 con la apertura de la primera etapa de Expo Coahuila

Arranca el Rodeo Saltillo

La noche de este miércoles fue inaugurado el Rodeo Saltillo 2026, en una ceremonia encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con la que también abrió sus puertas la primera etapa de Expo Coahuila, el nuevo espacio destinado a albergar espectáculos, exposiciones y encuentros que buscan fortalecer la actividad turística y económica de la región.

Arranca el Rodeo Saltillo

La apertura marca el inicio de uno de los eventos más representativos de la cultura vaquera en el norte del país, cuya séptima edición se celebrará del jueves 15 al domingo 18 de octubre.

Arranca el Rodeo Saltillo

Como cada edición el espectáculo en Rodeo Saltillo tendrá una cartelera completa para los amantes de la música que recibirá a grandes artistas en el Teatro del Pueblo.

Jueves 15 de octubre

9:15 PM - 10:45 PM | La Casetera

11:30 PM- 1:15 AM | Pesado

Viernes 16 de octubre

9:15 PM - 10:45 PM | Costumbre

11:30 PM- 1:15 AM | Julión Álvarez

Sábado 17 de octubre

9:30 PM - 11:00 PM | Sólido

11:45 PM- 1:15 AM | Banda El Recodo

Domingo 18 de octubre

7:30 PM - 9:00 PM | Heartland

9:45 PM- 11:45 PM | Bretty Young