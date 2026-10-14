Inauguran Rodeo Saltillo 2026; Coahuila fortalece turismo, industria y proyección internacional

Arranca el Rodeo Saltillo 2026 con la apertura de la primera etapa de Expo Coahuila
La noche de este miércoles fue inaugurado el Rodeo Saltillo 2026, en una ceremonia encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con la que también abrió sus puertas la primera etapa de Expo Coahuila, el nuevo espacio destinado a albergar espectáculos, exposiciones y encuentros que buscan fortalecer la actividad turística y económica de la región.
La apertura marca el inicio de uno de los eventos más representativos de la cultura vaquera en el norte del país, cuya séptima edición se celebrará del jueves 15 al domingo 18 de octubre.
Como cada edición el espectáculo en Rodeo Saltillo tendrá una cartelera completa para los amantes de la música que recibirá a grandes artistas en el Teatro del Pueblo.
Jueves 15 de octubre
9:15 PM - 10:45 PM | La Casetera
11:30 PM- 1:15 AM | Pesado
Viernes 16 de octubre
9:15 PM - 10:45 PM | Costumbre
11:30 PM- 1:15 AM | Julión Álvarez
Sábado 17 de octubre
9:30 PM - 11:00 PM | Sólido
11:45 PM- 1:15 AM | Banda El Recodo
Domingo 18 de octubre
7:30 PM - 9:00 PM | Heartland
9:45 PM- 11:45 PM | Bretty Young