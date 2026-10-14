Notarías en Hidalgo vinculadas a esquema de corrupción de Canek Vázquez

Infonavit

Al menos siete notarías en Hidalgo estarían vinculadas al presunto esquema de corrupción encabezado por Canek Vázquez, delegado estatal del Infonavit, quien fue separado de su cargo por cinco días denido a estos señalamientos.

Las indagatorias preliminares indican que el encargado de Infonavit Hidalgo y alrededor de una decena de trabajadores a su cargo cobraban ilegalmente a distintos derechohabientes 2 mil 500 pesos para facilitarles el acceso a créditos de vivienda y otros trámites relacionados con inmuebles.

Sin embargo, la red de complicidades de Canek Vázquez llegaría a otras personas más allá de las oficinas del instituto, como a algunas notarías del estado, que colaboran de manera estrecha y recurrente con el Infonavit Hidalgo para la elaboración de escrituras o su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

Entre las personas presuntamente involucradas están:

Víctor G. Kanan Muñoz, encargado de la notaría 7 en el municipio de Actopan.

Marcela Pascoe Lordméndez, encargada de la notaría 1 de Ixmiquilpan.

Alejandro Habib Nicolás, encargado de la notaría 22 de Pachuca.

Sergio Iván González Rosano, de la notaría 26 de Pachuca.

Eduardo A. García Rodríguez, de la notaría 27 de Pachuca.

Rodolfo Miranda Cid, de la notaría 9 de Tula de Allende.

José Omar Pacheco Cortés, encargado de la notaría 6 del municipio de Tepeapulco y de Ciudad Sahagún.

De las siete notarías que están supuestamente involucradas, cuatro forman parte del “Índice de Excelencia en el Servicio (Index)” del Infonavit, un listado dirigido a derechohabientes que buscan contratar los servicios de un notario “de calidad, honestidad y que brinda certeza jurídica” para cada trámite.

Además, tres de ellos tienen una calificación casi perfecta en su desempeño, de acuerdo con el Infonavit. Estos son: Víctor G. Kanan Muñoz y Rodolfo Miranda Cid, con una calificación de 99.9; y Sergio Iván González Rosano, con 94.4.

A pesar de sus evaluaciones, los nombres de las y los notarios forman parte de las investigaciones por el presunto esquema de cobros del delegado del Infonavit en Hidalgo, Canek Vázquez. Por ahora, las auditorías internas continúan recabando información para identificar a todos los presuntos responsables.