¿Qué pasó con Sofía Madaí? Cronología del caso de la menor asesinada en el Estado de México (Crisanta Espinosa Aguilar)

Sofía Madaí despareció el pasado mes de septiembre en el pueblo de Tultitlán de Mariano Escobedo y un par de días después fue hallada sin vida en Cuautitlán Izcalli. Tenía 11 años, cursaba el sexto grado de primaria y quería ser veterinaria.

Conoce las cronología del caso hasta el momento.

Día de la desaparición

Sofía Madai desapareció el sábado 26 de septiembre en la colonia Benito Juárez en Tultitlán, Estado de México; de acuerdo con cámaras del lugar, la menor subió a una unidad de transporte público alrededor de las 18:00 horas, desde ese momento se perdió la comunicación.

De manera inmediata se activó la Alerta Amber y se realizaron las labores de búsqueda correspondientes.

Familiares de la menor suponen que la Sofía pudo ser atraía por alguna persona mediante un juego en línea que solía jugar.

Hallazgo del cuerpo de la menor

El jueves 29 de septiembre, colectivos de búsqueda y Guardia Nacional localizan el cuerpo sin vida de la menor de 11 años a un costado de la autopista Chamapa-Lechería en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la identidad del cuerpo hasta el 1 de octubre; posteriormente abrieron una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

El cuerpo de la menor presentaba signos de agresiones físicas, la causa de muerte de Sofía fue asfixia mecánica por estrangulamiento; la Fiscalía continúa investigando el caso.

Bloque en Periférico Norte

Este miércoles 14 de octubre, debido a la falta de avances del caso, familiares de la bloquearon los carriles centrales y laterales de Periférico Norte frente a las Torres de Satélite para exigir justicia y captura de los responsables.

La madre de la menor denuncia un abandono por parte de las autoridades correspondientes, ya que se encuentra realizando la investigación por cuenta propia.