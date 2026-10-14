Presunto sicario del CJNG dice que incineró a 250 personas en el Rancho Izaguirre; FGR asegura que es falso

Rancho Izaguirre (Samantha Lamas)

Un hombre que se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) afirmó haber incinerado personalmente los cuerpos de 250 personas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde indicó que fueron asesinadas más de 500 víctimas.

Las declaraciones fueron difundidas el sábado pasado por el noticiero TG1, de la televisión pública italiana, en una entrevista realizada por la periodista Stefania Battistini. El supuesto integrante del CJNG apareció con el rostro cubierto y sostuvo que se involucraba directamente en los homicidios.

“Trabajo con el jefe, soy sicario”, respondió cuando la periodista le interrogó cuál era su función en la organización criminal.

Al comienzo del reportaje, el hombre aludió que tenía previsto cometer otro asesinato. “Mañana tengo que matar a una persona. Tengo un rifle con mira telescópica, todo listo”, expuso.

En la entrevista, la persona anónima relató que en el rancho llegaron a ejecutar a 20 personas en una sola noche y aseguró que el número total de víctimas superaría las 500.

FGR rechaza incineración masiva

La Fiscalía General de la República informó que el procesamiento pericial del Rancho Izaguirre cuenta con el avance del 92 por ciento. Describió el lugar como un centro de reclutamiento forzado y entrenamiento criminal descubierto en Jalisco.

En respuesta a las declaraciones televisadas por el canal italiano, la FGR calificó de falsas las afirmaciones del presunto integrante del CJNG acerca de su papel en la incineración masiva de personas.

“Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la FGR señala que dicha afirmación es falsa”, aclararon en un comunicado.

La Fiscalía añadió que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso 15 personas probablemente relacionadas con el campo de adiestramiento.

De igual modo, reiteraron que persisten los trabajos de investigación, como el análisis de teléfonos y demás dispositivos móviles, al igual la recopilación de testimonios de víctimas.