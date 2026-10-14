Reforma a la Ley del ISR: ¿De que trata y cuáles son los cambios que contempla?

Reforma a la Ley del ISR. Se aprobó por parte de la Cámara de Diputados la reforma a la Ley del ISR.

Luego de 322 votos a favor y 115 en contra, este miércoles 14 de octubre se aprobó la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2027, esto por parte de la Cámara de Diputados, siendo turnada al Senado de la República.

Esta reforma, se dice, tendría la intensión de fortalecer la recaudación fiscal, combatir la evasión de impuestos y ajustar las reglas para las empresas, así como para contribuyentes sin que se comprometa la tasa general del ISR del 30%.

¿De qué trata la reforma a la Ley del ISR?

La reforma tiene como principal objetivo incrementar la recaudación de impuestos sin modificar las tasas generales del ISR, mediante mecanismos que buscan evitar el uso indebido de deducciones fiscales, pérdidas acumuladas y estímulos tributarios.

Actualmente, las empresas pueden disminuir de sus ingresos determinados gastos necesarios para sus operaciones, como la compra de maquinaria, servicios y otros conceptos autorizados por la legislación. Esto les permite reducir la base sobre la que se calcula el impuesto.

Sin embargo, el Gobierno federal considera necesario establecer nuevos controles para evitar que determinados contribuyentes utilicen estos mecanismos para disminuir excesivamente sus obligaciones fiscales.

Por otra parte, la iniciativa también pretende facilitar la incorporación de pequeños negocios al sistema tributario mediante la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

¿Cuáles son los cambios que contempla la reforma a la Ley del ISR?

La modificación más importante está relacionada con las deducciones fiscales, es decir, aquellos gastos que las empresas pueden restar de sus ingresos para determinar la cantidad sobre la que deberán pagar impuestos.

Con la nueva legislación se pretende limitar el aprovechamiento de las deducciones y pérdidas fiscales de las empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos, con el objetivo de evitar prácticas que reduzcan artificialmente su carga tributaria.

Entre los cambios aprobados destacan:

Límite a las deducciones: las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos podrán deducir el 99% de sus gastos autorizados cuando estos no superen el 96.67% de sus ingresos acumulables. Si rebasan ese umbral, la deducción máxima será equivalente al 96.67% de sus ingresos.

las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos podrán deducir el 99% de sus gastos autorizados cuando estos no superen el 96.67% de sus ingresos acumulables. Si rebasan ese umbral, la deducción máxima será equivalente al 96.67% de sus ingresos. Pérdidas fiscales: las compañías podrán disminuir hasta el 50% de su utilidad fiscal anual mediante pérdidas de ejercicios anteriores, en lugar de aprovechar hasta el 100%. El plazo para utilizarlas se ampliará de 10 a 20 años.

las compañías podrán disminuir hasta el 50% de su utilidad fiscal anual mediante pérdidas de ejercicios anteriores, en lugar de aprovechar hasta el 100%. El plazo para utilizarlas se ampliará de 10 a 20 años. Intereses netos: el límite para deducir estos intereses disminuirá del 30 al 20% de la utilidad fiscal ajustada.

el límite para deducir estos intereses disminuirá del 30 al 20% de la utilidad fiscal ajustada. Estímulos fiscales: una misma empresa no podrá aplicar simultáneamente dos estímulos fiscales bajo las condiciones previstas en la reforma.

una misma empresa no podrá aplicar simultáneamente dos estímulos fiscales bajo las condiciones previstas en la reforma. Pagos al extranjero: las deducciones correspondientes únicamente podrán aplicarse en el ejercicio fiscal en el que efectivamente se realice el pago, conforme a las disposiciones correspondientes.

¿Qué beneficios tendrá la reforma del ISR para pequeños negocios y contribuyentes?

Además de las restricciones empresariales, el proyecto contempla modificaciones al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), un sistema que permite a determinados contribuyentes calcular y pagar sus impuestos mediante procedimientos simplificados.

Uno de los cambios más importantes es la ampliación de los límites de ingresos anuales para acceder a este régimen, lo que permitiría incorporar a más trabajadores independientes, comerciantes y pequeñas empresas.

Los beneficios propuestos son:

Personas físicas: el límite de ingresos anuales para tributar en RESICO aumentará de 3.5 a 5 millones de pesos.

el límite de ingresos anuales para tributar en RESICO aumentará de 3.5 a 5 millones de pesos. Personas morales: las empresas elegibles podrán acceder al régimen con ingresos anuales de hasta 50 millones de pesos, en lugar de los 35 millones actuales.

las empresas elegibles podrán acceder al régimen con ingresos anuales de hasta 50 millones de pesos, en lugar de los 35 millones actuales. Actividades del sector primario: se contempla elevar de 900 mil a un millón de pesos el umbral de ingresos exentos de ISR en determinados supuestos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

se contempla elevar de 900 mil a un millón de pesos el umbral de ingresos exentos de ISR en determinados supuestos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Simplificación fiscal: se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ampliar el número de contribuyentes que pueden beneficiarse de este esquema.

De esta manera, la reforma pretende beneficiar a pequeños negocios como tiendas de abarrotes, restaurantes, talleres y establecimientos familiares, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para tributar en RESICO.