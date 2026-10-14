Sheinbaum pide a Segob y CNDH investigar presunta tortura contra manifestantes detenidos en Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar las denuncias de presunta tortura y abuso policial contra jóvenes detenidos durante una manifestación en Guadalajara, Jalisco.

La protesta se realizó por las inconformidades de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara ante la calidad del agua que llega a sus hogares. Durante la movilización se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, quienes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a las personas.

Ante estos hechos, la mandataria pidió revisar la actuación de los elementos de seguridad y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las detenciones. También consideró necesario escuchar a las personas afectadas y conocer si existieron abusos durante el operativo.

Sheinbaum cuestionó que todavía se presenten denuncias de tortura cometida por policías contra jóvenes y señaló que ninguna corporación debe recurrir a estas prácticas durante una detención.

“No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, expresó la presidenta al referirse a los señalamientos.

Solicitan investigar a los policías

La mandataria explicó que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, profundizar en las investigaciones para conocer cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las decisiones tomadas durante el operativo policial.

Asimismo, solicitó la intervención de la CNDH para que recabe información, escuche los testimonios de las víctimas y contribuya a esclarecer las posibles violaciones a los derechos humanos.

Uno de los puntos que consideró importante investigar es quién dio las órdenes durante las acciones de los policías y si los mandos responsables autorizaron el uso de la fuerza contra los manifestantes.

La presidenta también planteó la necesidad de determinar si los elementos de seguridad actuaron conforme a la ley y respetaron los derechos de las personas detenidas.

En caso de comprobarse las acusaciones, las autoridades deberán identificar a los responsables y establecer las consecuencias correspondientes, de acuerdo con los resultados de las investigaciones.

Sheinbaum reiteró que las denuncias no deben quedar sin respuesta y que las instituciones tienen la obligación de actuar cuando existen señalamientos relacionados con posibles abusos de autoridad.

Protestan calidad del agua

La movilización en Guadalajara surgió por las quejas ciudadanas relacionadas con el agua potable que reciben habitantes de distintos puntos de la zona metropolitana.

Los vecinos han manifestado su preocupación por las condiciones del líquido, principalmente por características como la turbiedad y los malos olores, por lo que han solicitado a las autoridades una solución al problema.

Sin embargo, durante la protesta se registraron momentos de tensión entre los participantes y los elementos policiales. Los hechos provocaron cuestionamientos sobre la manera en que se atendió la manifestación y el uso de la fuerza para dispersar a los asistentes.

Además de las detenciones, las denuncias de presuntas agresiones generaron preocupación sobre el trato que recibieron los jóvenes durante y después de su arresto.

Por ello, la revisión de los acontecimientos será importante para establecer si existieron irregularidades y determinar las responsabilidades correspondientes.

Piden respeto a los derechos humanos

La presidenta sostuvo que las corporaciones de seguridad deben mantener el orden público sin recurrir a la tortura ni cometer abusos contra las personas.

También recordó que las manifestaciones ciudadanas deben atenderse mediante mecanismos institucionales y que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos humanos.

La intervención de la Segob y la CNDH busca contribuir al esclarecimiento de los hechos, conocer los testimonios de las personas afectadas y determinar si hubo violaciones a sus derechos durante las detenciones.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que las denuncias deben investigarse y que, si se comprueban los abusos, los responsables tendrán que enfrentar las consecuencias legales correspondientes. El resultado de las indagatorias permitirá conocer cómo ocurrió el operativo y qué medidas podrían aplicarse para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.