“Soberanía e interés nacional no se negocian ni subordinan a nadie”: Canciller en Senado

El canciller, Roberto Velasco defiende en Senado la política exterior del gobierno de México

En medio de las tensiones con el gobierno de Estados Unidos en materia se seguridad y arancelaria, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Alvarez, reconoció que México enfrenta un escenario internacional complejo, pero sostuvo que “la soberanía y el interés nacional no se negocian, no se limitan y no se subordinan a nadie”.

“Vivimos un contexto mundial que, como en mucho tiempo no ocurría, plantea enormes desafíos y uno de los momentos de mayor complejidad para la diplomacia mexicana. Frente a él, nos corresponde actuar con dignidad, con unidad, e inteligencia”, aseveró

Ante el pleno del Senado, el canciller recalcó que cooperación y soberanía avanzan juntas donde se bien hay cooperación “el pueblo de México será siempre el que decida su propio destino”.

Durante su comparecencia ante el Senado como parte de la Glosa del II Informe Presidencial, el canciller también rechazó que la negativa del gobierno de México a extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya a Estados Unidos tras ser imputado por presuntos nexos con el cartel de Sinaloa, haya sido el motivo para que la administración Trump, haya rechazado la propuesta de México y Canadá para extender el T-MEC hasta 2042.

“El T-MEC es trilateral, ¿ Qué relación tiene Canadá con temas de extradición? Esos son temas bilaterales en todo caso y los aranceles son globales, son decisiones que Estados Unidos ha tomado y pese a ello México mantiene las tasas más bajas para acceder al mercado estadounidense”, reviró a los cuestionamientos de la oposición

Aseveró que el proceso de revisión del T-MEC “se mantiene vivo” y por los canales que deben realizarse que es la Secretaria de Economía, por lo cual no está mezclado con temas políticos y se seguridad.

El canciller fue duramente cuestionado por el asilamiento a nivel internacional, la pérdida del prestigio y la polarización que se mantiene en la relación con Estados Unidos. “Nos ven como un estado fallido y cómplice”, fustigó la panista Lily Téllez

Pero Velasco Alvarez negó que México haya perdido el prestigio y respeto que tenía a nivel mundial por las constantes violaciones a los derechos humanos que incluyen desapariciones forzadas en territorio nacional y aseguró que nuestro país mantiene el reconocimiento y prestigio a nivel global en materia diplomática.

Informó que México se mantiene abierto a la cooperación con organismos como la ONU y la CIDH para revisar las recomendaciones en materia de violación a los derechos humanos y desaparición forzada e incluso la próxima semana sostendrán una reunión en Nueva York con ambos organismos sobre este tema.

El canciller recalcó que la postura del gobierno es colaborar con otras naciones, defender los intereses nacionales y garantizar que las decisiones sobre el destino del país correspondan a los mexicanos.

Ante los casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios, indicó que la Cancillería envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado y presentó 20 denuncias ante fiscalías encargadas de las investigaciones.

También promovió indagatorias ante autoridades estadounidenses y mantuvo comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En materia de seguridad, Velasco aseguró que la cooperación con Washington ha producido resultados medibles.

DECOMISOS DE FENTANILO

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron 67 % entre octubre de 2024 y agosto de 2026.

Asimismo, los encuentros irregulares en la frontera norte mexicana cayeron 97 por ciento respecto de su máximo de 2023.

Añadió que México capturó a cinco integrantes de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI y retiró de circulación más de 35 mil armas de fuego, cerca de 80 por ciento provenientes de Estados Unidos.

En territorio nacional, sostuvo, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 52 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

En el terreno económico, destacó que las embajadas mexicanas facilitaron inversiones por más de mil 500 millones de dólares y realizaron 700 acciones de promoción económica.