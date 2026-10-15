Actividad industrial crece 3.6% anual y refuerza optimismo económico de Sheinbaum (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó los indicadores económicos de México y defendió la estrategia de inversión pública, infraestructura y bienestar de su gobierno, al señalar que el país registró un crecimiento económico de 1.4% durante el segundo trimestre de 2026, por encima del promedio de 0.7% reportado para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La mandataria presentó cifras de este organismo internacional para contrastar el desempeño económico de México con el de otras naciones, en un contexto internacional marcado, según explicó, por el encarecimiento de los combustibles y las modificaciones a la política arancelaria impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sheinbaum sostuvo que estos factores han afectado el crecimiento de distintas economías, por lo que consideró relevante observar el comportamiento de México en comparación con los países integrantes de la OCDE.

Construcción e industria, entre los motores económicos

La Presidenta atribuyó parte del crecimiento nacional al impulso de la construcción, particularmente a los programas de vivienda pública y privada, así como a los proyectos de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria promovidos por su administración.

Explicó que el programa Vivienda para el Bienestar ha contribuido a dinamizar la construcción habitacional, mientras que las inversiones en infraestructura buscan fortalecer la actividad productiva y generar condiciones para el desarrollo económico.

Otro de los sectores mencionados fue el electrónico, cuyo crecimiento, afirmó, está relacionado con la demanda de componentes y equipos vinculados con la expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos, situación que ha favorecido la actividad de plantas instaladas en México.

También señaló que algunas empresas del sector automotriz, que habían enfrentado estancamientos o afectaciones derivadas de los aranceles estadounidenses, muestran señales de recuperación.

A estos factores sumó el desarrollo de proyectos energéticos, así como las acciones contempladas en el Plan México, que busca impulsar la inversión y la producción nacional.

Actividad industrial creció 3.6% anual en agosto

Como parte de los indicadores presentados, Sheinbaum citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según las cuales la actividad industrial aumentó 0.6% en agosto de 2026 respecto al mes anterior.

En la comparación anual, de agosto de 2025 a agosto de 2026, el incremento fue de 3.6%, de acuerdo con los datos expuestos por la mandataria.

La Presidenta señaló que estos resultados respaldan su expectativa de que las inversiones en infraestructura y las medidas de impulso productivo contribuyan al desempeño económico del país.

No obstante, reconoció que el crecimiento económico, por sí solo, no permite conocer las condiciones de vida de la población, por lo que consideró necesario analizar también la distribución de la riqueza y los indicadores sociales.

Sheinbaum destaca reducción de la pobreza

En materia social, la mandataria citó una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según la cual México contribuyó con 60% de la reducción de la población en situación de pobreza en América Latina entre 2014 y 2024.

Sheinbaum relacionó este resultado con el modelo económico que denomina humanismo mexicano, así como con el aumento de los salarios y los programas sociales, a los que atribuyó un papel en la redistribución de los ingresos.

La Presidenta sostuvo que el objetivo de su administración es mantener el impulso a la actividad económica y, al mismo tiempo, procurar que sus beneficios lleguen a un mayor número de personas.

Finalmente, reiteró que el Plan México, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de la actividad industrial y las políticas de bienestar forman parte de la estrategia gubernamental para promover el crecimiento y mejorar las condiciones económicas de la población.