Sheinbaum pide al IMSS buscar nueva propuesta salarial tras inconformidad de trabajadores (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, a abrir una mesa de trabajo para analizar alternativas y elaborar una nueva propuesta salarial que responda a las demandas de los trabajadores inconformes.

La mandataria señaló que Robledo realizará durante este jueves y viernes una revisión de las opciones disponibles, con el objetivo de presentar una alternativa que pueda beneficiar a la base trabajadora, luego de que la mayoría de los participantes en una consulta rechazara el aumento salarial propuesto.

“Zoé Robledo va a hacer un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio”, explicó.

Sheinbaum indicó que, ante el resultado de la votación, corresponde al sindicato determinar si solicita una prórroga e inicia una nueva etapa de negociación con el IMSS para plantear distintas alternativas.

Sheinbaum destaca el papel de la reforma laboral

La Presidenta destacó que este proceso refleja los mecanismos de participación democrática establecidos en la reforma laboral impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que dicha reforma permite a los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional expresar su postura mediante una consulta abierta y democrática cuando no están de acuerdo con una negociación realizada por su dirigencia sindical.

En este caso, señaló que la propia representación sindical identificó inconformidades entre sus integrantes y abrió la votación para conocer la opinión de la base trabajadora.

“Fue una votación libre y los trabajadores mayoritariamente dijeron que el sindicato se siente nuevamente para una nueva propuesta”, afirmó.

La mandataria sostuvo que este mecanismo permite que las decisiones sindicales sean sometidas a la consideración de los trabajadores y que sus opiniones sean tomadas en cuenta en los procesos de negociación colectiva.

Buscan alternativas para continuar la negociación

Sheinbaum reiteró que el rechazo al incremento salarial planteado abre la posibilidad de retomar las conversaciones entre el sindicato y las autoridades del IMSS para construir una propuesta distinta.

En ese sentido, subrayó que la nueva mesa de trabajo deberá explorar opciones que permitan atender las inconformidades expresadas mediante la consulta.

La Presidenta no detalló el monto de un posible nuevo incremento ni las condiciones específicas de la propuesta que se analizará. Indicó que primero deberán revisarse las alternativas disponibles para posteriormente avanzar en la negociación.

El proceso continuará con el análisis encabezado por Zoé Robledo y las decisiones que adopte la representación sindical respecto a una eventual prórroga y la instalación de una nueva mesa de diálogo.